Ünlü sanatçılar Cem Karaca için bir araya geldi

Bundan 14 yıl önce, 8 Şubat 2004 tarihinde kaybettiğimiz Türk rock müziğinin usta yorumcularından Cem Karaca için, müzik dünyasının en önemli oyuncu ve şarkıcıları bir araya geldi.

Birgün- DMC etiketiyle yayınlanan 'Merhaba Gençler 2018' isimli saygı albümü için, Sıla, Teoman, Haluk Levent, Halil Sezai feat. Sansar Salvo, Mehmet Erdem, Kolpa, Can Bonomo, Yüksek Sadakat, Cemil Demirbakan, Gökcan Sanlıman, Kök gibi önemli sanatçı ve gruplar dışında Fırat Tanış, Şevket Çoruh ve Ayşen Gruda gibi önemli oyuncular da seçtikleri Cem Karaca şarkılarını kendi tarzlarında yeniden seslendirdi.Albümün şarkı listesi şöyle sıralanıyor: Sıla - Sen de Başını Alıp Gitme Teoman - Tamirci Çırağı Fırat Tanış - Sevda Kuşun Kanadında Haluk Levent - Yorgunum Kaptan Halil Sezai feat. Sansar Salvo - Oh be Kolpa - Bu Son Olsun Can Bonomo - Namus Belası Yüksek Sadakat - Ceviz Ağacı Cemil Demirbakan - Kara Bahtım Gökcan Sanlıman - Sakın Dönme Kök - Bindik Bir Alamete Şevket Çoruh - Parka Ayşen Gruda - Buluşma