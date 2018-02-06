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06.02.2018 17:50

Ünlü sanatçılar Cem Karaca için bir araya geldi

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Ünlü sanatçılar Cem Karaca için bir araya geldi
Bundan 14 yıl önce, 8 Şubat 2004 tarihinde kaybettiğimiz Türk rock müziğinin usta yorumcularından Cem Karaca için, müzik dünyasının en önemli oyuncu ve şarkıcıları bir araya geldi.

Birgün- DMC etiketiyle yayınlanan 'Merhaba Gençler 2018' isimli saygı albümü için, Sıla, Teoman, Haluk Levent, Halil Sezai feat. Sansar Salvo, Mehmet Erdem, Kolpa, Can Bonomo, Yüksek Sadakat, Cemil Demirbakan, Gökcan Sanlıman, Kök gibi önemli sanatçı ve gruplar dışında Fırat Tanış, Şevket Çoruh ve Ayşen Gruda gibi önemli oyuncular da seçtikleri Cem Karaca şarkılarını kendi tarzlarında yeniden seslendirdi.Albümün şarkı listesi şöyle sıralanıyor:

Sıla - Sen de Başını Alıp Gitme

Teoman - Tamirci Çırağı

Fırat Tanış - Sevda Kuşun Kanadında

Haluk Levent - Yorgunum Kaptan

Halil Sezai feat. Sansar Salvo - Oh be

Kolpa - Bu Son Olsun

Can Bonomo - Namus Belası

Yüksek Sadakat - Ceviz Ağacı

Cemil Demirbakan - Kara Bahtım

Gökcan Sanlıman - Sakın Dönme

Kök - Bindik Bir Alamete

Şevket Çoruh - Parka

Ayşen Gruda - Buluşma

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