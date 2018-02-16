  • BIST 116.511
  • Altın 162,918
  • Dolar 3,7369
  • Euro 4,6509
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
16.02.2018 20:15

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

»
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akın hayatını kaybetti. Türk Sanat Müziği'ne 40 yıl hizmet etmiş olan sanatçının ölüm haberini ünlü şarkıcı Onur Akay duyurdu. Peki Gönül Akın kimdir?

TRT Ankara Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı ve ressam Gönül Akın hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberini Onur Akay verdi. İşte ünlü sanatçı Gönül Akın’ın hayatı…

Onur Akay, Twitter hesabından açıklama yaptı: “TRT Ankara Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı ve ressam Gönül Akın’ı kaybettik. Cenazesi, 17 Şubat 2018 Cumartesi günü Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra, son yolculuğuna uğurlanacak ve Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Nur içinde yatsın.”

Gönül Akın, Türk Sanat Müziği’ne 40 yıl hizmet etmiş bir ses sanatçısı olmasının yanı sıra son 43 yılını resim yapmaya adamış, önemli kadın ressamlarımızdandır.

5 Mart 1933’te Ankara’da doğdu. İltekin İlkokulu’nda, İkinci Ortaokul’da ve Ankara Kız Lisesi’nde okudu. Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Sanat hayatına, 1953’te Ankara Radyosu’nda başladı. 1961 yılında «En Beğenilen Ses Sanatçısı» seçildi. TRT Ankara Radyosu’ndan kendi isteğiyle emekli oldu.

Resime ilgisi çocukluk yıllarında başlayan Gönül Akın, 1962 yılında Ankarada’ki en önemli atölyelere devama başladı. İlk hocası ressam Nüzhet İslimyeli’dir.Türk Amerikan Derneği Lütfü Günay Atölyesi’nde uzun yıllar eğitim gördü. Daha sonra Eşref Üren ve Cihangir Vefa Öztürk ile çalışmalar yaptı.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şevval Sam ‘Müzeyyen’ müzikali ile sahnede14 Şubat 2018 Çarşamba 11:52
  • Efsane şarkıcı 89 yaşında hayatını kaybetti13 Şubat 2018 Salı 10:48
  • Ahmet Kaya’nın ailesinden video tepkisi13 Şubat 2018 Salı 10:34
  • Haneke 'MeToo' kampanyasını cadı avına benzetti12 Şubat 2018 Pazartesi 15:43
  • Haluk Bilginer'den büyük sürpriz! Dünyaca ünlü o filmde...11 Şubat 2018 Pazar 22:34
  • House of Cards dizisinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti10 Şubat 2018 Cumartesi 20:06
  • Kaybedenler Kulübü Yolda'dan ateşli sahneler!09 Şubat 2018 Cuma 19:31
  • Usta sanatçıya gırtlak kanseri teşhisi konuldu09 Şubat 2018 Cuma 16:24
  • DT'deki görevinden alınan Nejat Birecik'in yeni görevi belli oldu09 Şubat 2018 Cuma 14:15
  • Türk sinema tarihinde bir ilk09 Şubat 2018 Cuma 12:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti