Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akın hayatını kaybetti. Türk Sanat Müziği'ne 40 yıl hizmet etmiş olan sanatçının ölüm haberini ünlü şarkıcı Onur Akay duyurdu. Peki Gönül Akın kimdir?

TRT Ankara Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı ve ressam Gönül Akın hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberini Onur Akay verdi. İşte ünlü sanatçı Gönül Akın’ın hayatı…

Onur Akay, Twitter hesabından açıklama yaptı: “TRT Ankara Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı ve ressam Gönül Akın’ı kaybettik. Cenazesi, 17 Şubat 2018 Cumartesi günü Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra, son yolculuğuna uğurlanacak ve Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Nur içinde yatsın.”

Gönül Akın, Türk Sanat Müziği’ne 40 yıl hizmet etmiş bir ses sanatçısı olmasının yanı sıra son 43 yılını resim yapmaya adamış, önemli kadın ressamlarımızdandır.

5 Mart 1933’te Ankara’da doğdu. İltekin İlkokulu’nda, İkinci Ortaokul’da ve Ankara Kız Lisesi’nde okudu. Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Sanat hayatına, 1953’te Ankara Radyosu’nda başladı. 1961 yılında «En Beğenilen Ses Sanatçısı» seçildi. TRT Ankara Radyosu’ndan kendi isteğiyle emekli oldu.

Resime ilgisi çocukluk yıllarında başlayan Gönül Akın, 1962 yılında Ankarada’ki en önemli atölyelere devama başladı. İlk hocası ressam Nüzhet İslimyeli’dir.Türk Amerikan Derneği Lütfü Günay Atölyesi’nde uzun yıllar eğitim gördü. Daha sonra Eşref Üren ve Cihangir Vefa Öztürk ile çalışmalar yaptı.