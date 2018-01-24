Ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı

Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medya hesabından Bülent Ersoy’un hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Onur Akay, Bülent Ersoy’un zatürre hastalığına yakalandığını ve 19 Ocak gecesi verdiği konser sonrası hastaneye yatırıldığını açıkladı.

CNN Türk'ün haberine göre, Akay yaptığı açıklamada, “Değerli sanatçımız 5 gündür taburcu olamadı ve Fulya’da bulunan özel bir hastanede tedavi görüyor. Kendisine acil şifalar diler, ellerinden öperim” dedi.