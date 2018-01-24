Ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı

Onur Akay, Bülent Ersoy’un zatürre hastalığına yakalandığını ve 19 Ocak gecesi verdiği konser sonrası hastaneye yatırıldığını açıkladı.
CNN Türk'ün haberine göre, Akay yaptığı açıklamada, “Değerli sanatçımız 5 gündür taburcu olamadı ve Fulya’da bulunan özel bir hastanede tedavi görüyor. Kendisine acil şifalar diler, ellerinden öperim” dedi.
1 haftadır ses kısıklığı sorunu yaşayan değerli sanatçımız Bülent Ersoy'a, zatürre teşhisi konuldu. 19 Ocak gecesi konser sonrası hastaneye giden Bülent Ersoy'un, ses kısıklığı ile başlayan şikâyetinin zatürre başlangıcı olduğu belirlendi. Değerli sanatçımız 5 gündür taburcu olamadı ve Fulya Acıbadem Hastanesi'nde yatıyor. Kendisine acil şifalar diler, ellerinden öperim.
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