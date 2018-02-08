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08.02.2018 19:10

Megastar Tarkan'dan müjdeli haber

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Megastar Tarkan'dan müjdeli haber
Megastar Tarkan müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Megastar Tarkan ile Pınar Dilek'in bebek bekledikleri ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. 

Ünlü popçu Tarkan ile Pınar Dilek  Tarabya’daki villasında sade bir törenle evlenmişti.

Ozan Çolakoğlu, "Tarkan da istiyor. Bebek yapmayı düşünüyor. Tabii kolay bir karar değil. İnşallah onun da olur. Babalığı soruyor." diyerek Tarkan'ın baba olacağının sinyallerini vermişti.

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