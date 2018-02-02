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02.02.2018 15:17

Ünlü şairin durumu çok ağır!

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Ünlü şairin durumu çok ağır!
8 aydır yoğun bakımda yatan ünlü şarkıların söz yazarı Cemal Safi’nin durumu çok ağır!

40 şiiri Orhan Gencebay tarafından bestelenen ve Candan Erçetin'in 'Git' isimli şarkısının söz yazarı olan usta şair Cemal Safi’nin, son 3 gündür bilinci kapalı olduğu öğrenildi. Vurgun, İmkânsız gibi çok sayıda ünlü şarkının söz yazarı olan usta şair Cemal Safi, KOAH rahatsızlığı nedeni ile 8 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. 80 yaşındaki ünlü şairin yoğun bakıma kaldırıldığını 8 ay önce duyuran Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, şimdi ise ünlü şairin durumunun çok ağır olduğunu açıkladı. Akay, “Cemal Safi hocamız son üç gündür bilinci kapalı durumda ve sadece duaya ihtiyacımız var." açıklamasını yaparak, Safi’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu da ifade etti.
 

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Aynı zamanda Cemal Safi’nin 2 şiirinin bestecisi olan ses sanatçısı Onur Akay, “Hocamız, 30 Mayıs 2017 tarihinde önce İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi’nde, 4 ay boyunca yoğun bakım ünitesinde yattı. 13 Ekim 2017 tarihinden bu yana ise, Ankara TOBB ETÜ Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görmektedir.” dedi.
 

CEMAL SAFİ KİMDİR?

1938 yılında Samsun’da dünyaya gelen usta şair Cemal Safi, 1990 yılında Rüyalarım Olmasa ve 1991 yılında Vurgun adlı şarkıların söz yazarı olarak iki yıl üst üste yılın şairi seçildi. 1993 yılına kadaɾ yazdığı şiirlerini Vuɾgun adlı ilk kitabında yayınladı. İkinci şiir kitabı ise Sende Kalmış ismi ile yayınlandı. Şairin bugüne kadar 40 tanesi Orhan Gencebay tarafından olmak üzere Zekai Tunca, Selçuk Tekay, Onur Akay ve Candan Erçetin gibi çok sayıda sanatçı ve besteci tarafından 150 civarında şiiri bestelendi. Eserleri ise Zeki Müren, Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı gibi çok sayıda usta yorumcu tarafından okundu. Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirilen Safi, Eminescu madalyası başta olmak üzere defalarca Hürriyet'in Altın Kelebek, Milliyet'in Yılın En Sevilen Şarkıları birincilik ve TRT'nin Yılın Şairi ödüllerine lâyık görüldü.

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