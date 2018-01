Ünlü rapçi farkında olmadan Bitcoin milyoneri oldu

Birkaç yıl önce yani henüz ucuzken bir miktar Bitcoin almış olsaydınız şimdi belki de zengindiniz. Peki bir köşede duran artık varlığını bile unuttuğunuz Bitcoin'lerinizin, günün birinde sizi hem de hiç beklemediğiniz bir anda milyoner haline getirebileceğini hiç düşündünüz mü? Ünlü rapçi 50 Cent'in başına gelen de tam olarak bu.

Rap müziğin popüler isimlerinden 50 Cent, hayranlarına 2014 yılında çıkardığı "Animal Ambition" isimli albümünü Bitcoin ile satın alma imkanı sunmuştu. Bahsi geçen dönemde bir Bitcoin'in değeri 660 dolardı ve ünlü rapçinin hayranları bunun bir kısmıyla albümü satın alabiliyordu.

Şans o ki sanatçının albümünü Bitcoin'le almak isteyen bir sürü insan çıktı ve bu satışlardan 400.000 dolar kazandı. Hesaba birkaç yıl dokunmayan 50 Cent kısa bir süre önce ihtiyaç duymadığı için bir köşede unuttuğu Bitcoin'ler sayesinde milyoner olduğunu keşfetti. Son bir haftadır 11.000 dolarseviyesinde olan kripto para birimi daha önce 20.000 dolar sınırlarına dayanmıştı.

A little bitcoin anyone? LOL. l know l make you sick but excuse me...I’m getting to the bag