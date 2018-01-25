Ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafı görenleri şaşırttı!

Burcu Biricik, yıllar öncesine ait fotoğrafını paylaştı

28 yaşındaki oyuncu Burcu Biricik, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Burcu Bircik'in bu fotoğrafı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

2011 senesinde bir yarışma programıyla tanınan Burcu Biricik , sosyal medya hesabından ‘TBT’ etiketiyle geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden “Sonradan kirpiklerimin çıkması iyi olmuş yalnız, yaş kaç ? Ortaokul yılları” notunu yazarak sevenleriyle paylaştı.

İNGİLİZLERE BENZETİLDİ

Burcu Biricik 'in takipçileri fotoğrafın altına binlerce yorum attı. Takipçiler, “ Hiç mi değişmez bir insan ”, “ Yüzünüz hiç değişmemiş! ”, “ Türk değil İngiliz gibi ”, “ Bir insanın ergenliği bile güzel olur mu? ” gibi yorumlarda bulundu.