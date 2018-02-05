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05.02.2018 16:10

Ünlü oyuncunun annelik heyecanı

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Ünlü oyuncunun annelik heyecanı
Yıldız futbolcu ile 2017 yılında dünyevine giren Şükran Ovalı annelik heyecanı yaşıyor…

Ocak 2017’te Yıldız futbolcu Caner Erkin ile ünlü oyuncu Şükran Ovalı sade bir törenle İtalya Roma’da dünya evine girmişti.

Lifetime tv kanalında yayınlanan ‘Laf Bende Kalmasın’ programında bugünkü canlı yayınında çarpıcı açıklamalarıyla yine gündem yarattı…

Magazin gündemine yön veren ünlü sunucu Elif Güvendik gündeme bomba gibi düşecek bir olayı ilk kez duyurdu.

Elif Güvendik; Şükran Ovalı’nın anne olacağını canlı yayında açıklayan ünlü sunucu, çifte mutluluklar dilerken; bebeğin cinsiyetinin henüz belli olmadığını söyledi.

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