  • BIST 114.611
  • Altın 162,269
  • Dolar 3,7579
  • Euro 4,5900
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
15.01.2018 11:30

Ünlü oyuncular Bakü'de Sinema Güzeli seçiyorlar

»
Ünlü oyuncular Bakü'de Sinema Güzeli seçiyorlar
Sinema  sektörüne yeni isimler kazandırmayı amaçlayan “2.Sinema Güzeli Yarışması”nın hazırlıkları başladı ve ilk elemeler Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak.

İstanbul’daki final gecesine Azerbaycan’da yapılacak elemelerde seçilen bir erkek ve bir bayan finalist de katılacak. Azeri gençlere Türk sinemasının kapıları açılıyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören “2.Sinema Güzeli Yarışması” için Bakü'de elemeleri yapacak jüri üyeleri arasında ünlü oyuncular Salih Güney,  Tamer Karadağlı, Wilma Elles ve eşi iş adamı Arif Kerem Göğüş, Ceren Kaplakarslan, Avni Kütükoğlu,  Atilla Kaplakarslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmen yardımcısı ve Azerbaycan Devlet sanatçısı Melahat Abbasova, moda tasarımcısı Azerbaycan Ulusal Elbiseler Merkezi Başkanı Doç.Dr. Gulnara Halilova yer alıyorlar. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıla'yla ilgili ünlü şairden şok yorum: Sıla'ya talibim!14 Ocak 2018 Pazar 20:24
  • Konuşulan aşkta sürpriz gelişme14 Ocak 2018 Pazar 18:47
  • Meryem Uzerli'nin küvetteki videosu olay yarattı14 Ocak 2018 Pazar 14:52
  • Ünlü oyuncu boşandı!14 Ocak 2018 Pazar 14:47
  • Kim Kardashian’a rakip olarak gösterilen manken, Türk çıktı14 Ocak 2018 Pazar 10:41
  • Serenay Sarıkaya: "Fi kadınlığa geçiş dönemim"13 Ocak 2018 Cumartesi 22:24
  • Oyuncu Aksel Bongil hakkında merak edilenler...13 Ocak 2018 Cumartesi 19:17
  • Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!13 Ocak 2018 Cumartesi 19:09
  • Sıla- Ahmet Kural çiftinden kötü haber13 Ocak 2018 Cumartesi 15:41
  • Uçakta Kerimcan Durmaz krizi!13 Ocak 2018 Cumartesi 13:39
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti