Ünlü oyuncular Bakü'de Sinema Güzeli seçiyorlar

Sinema sektörüne yeni isimler kazandırmayı amaçlayan “2.Sinema Güzeli Yarışması”nın hazırlıkları başladı ve ilk elemeler Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak.

İstanbul’daki final gecesine Azerbaycan’da yapılacak elemelerde seçilen bir erkek ve bir bayan finalist de katılacak. Azeri gençlere Türk sinemasının kapıları açılıyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören “2.Sinema Güzeli Yarışması” için Bakü'de elemeleri yapacak jüri üyeleri arasında ünlü oyuncular Salih Güney, Tamer Karadağlı, Wilma Elles ve eşi iş adamı Arif Kerem Göğüş, Ceren Kaplakarslan, Avni Kütükoğlu, Atilla Kaplakarslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmen yardımcısı ve Azerbaycan Devlet sanatçısı Melahat Abbasova, moda tasarımcısı Azerbaycan Ulusal Elbiseler Merkezi Başkanı Doç.Dr. Gulnara Halilova yer alıyorlar.