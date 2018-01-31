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31.01.2018 22:10

Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama: "Mesajlaşıyorduk ama..."

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Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama: "Mesajlaşıyorduk ama..."
Belçim Bilgin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hülya Avşar'ın sunduğu programa konuk olan Belçim Bilgin, eşi Yılmaz Erdoğan ile tanışma hikayesini anlattı. Güzel oyuncu şunları söyledi: 

"Flört dönemimiz bile olmadı. Ben Fransa'dayım, Yılmaz Türkiye'de. Mesajlaşıyoruz ama bir ilişki değil bu. İki yıl sonra bir araya geldiğimizde evlenme teklifi etti. Ben o sırada Fransa'da sinema okuma hayali kuruyordum. Ya üniversiteye devam edecektim ya da aşkın peşinden gidecektim. Aşkı seçtim."

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