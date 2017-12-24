  • BIST 111.099
  • Altın 156,073
  • Dolar 3,8121
  • Euro 4,5104
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
25.12.2017 02:05

Ünlü oyuncu tepki gösterdi, binlerce kişi paylaştı

»
Ünlü oyuncu tepki gösterdi, binlerce kişi paylaştı
Oyuncu Bülent Emrah Parlak, skandal olayın ardından sosyal medyadan tepki gösterdi. Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce kez beğenildi ve paylaşıldı.

İzmir’in Dikili ilçesinde bulunan özel bir erkek orta öğretim öğrenci yurdunda kalan 7 erkek öğrenci, yurt hademesi Ö.F..’nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Oyuncu Bülent Emrah Parlak, bu olayın ardından sosyal medyadan tepki gösterdi. Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce kez beğenildi ve paylaşıldı.

İzmir’in Dikili ilçesinde bulunan Süleymancılara ait özel bir erkek orta öğretim öğrenci yurdunda kalan 7 erkek öğrenci, yurt hizmetlisi Ö.F..’nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Dikili Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sonrası 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Ö.F., gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜNLÜ OYUNCUDAN SERT TEPKİ: ÇOK BABAYİĞİTSENİZ HADİ BUYRUN

Oyuncu Bülent Emrah Parlak, bu olayın ardından sosyal medyadan tepki gösterdi. Bülent Emrah Parlak, “Parklarda bira içiyorlar öpüşüyorlar diye insanlara saldıranlar. Mini etek giyiyor diye kızlara dayılananlar. Küpe takıyor diye delikanlılara 3-5 kişi dalanlar. Eşcinselleri öldürenler. Yine bir tarikat yurdunda çocuklara tecavüz edilmiş. Çok babayiğitseniz hadi buyrun” mesajını paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce kez beğenildi ve paylaşıldı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tek tip kıyafet uygulaması hangi ülkede nasıl yapılıyor?24 Aralık 2017 Pazar 20:45
  • Rus uzmanlardan domates hamlesi24 Aralık 2017 Pazar 20:21
  • Meral Akşener kartal pençesi yaptı24 Aralık 2017 Pazar 20:15
  • Fenerbahçelileri üzen ölüm24 Aralık 2017 Pazar 19:55
  • Sahneye fırlayıp panik yaratmıştı: Açıklama yaptı24 Aralık 2017 Pazar 19:33
  • Oğlunu kaybeden Mesut Yılmaz'ın en zor konuşması24 Aralık 2017 Pazar 19:23
  • Bir dönemin 'kahraman kaymakamı' da ihraç edildi24 Aralık 2017 Pazar 19:11
  • Kamuya 110 bin memur alınacak24 Aralık 2017 Pazar 19:01
  • SON DAKİKA: Uzman çavuşa silahlı saldırı24 Aralık 2017 Pazar 18:47
  • CHP'li eski başkanın aracı kurşunlandı24 Aralık 2017 Pazar 18:26
    • FOTO GALERİ
    • Anoreksiya hastası olmuştu, son hali görenleri şaşırttı!
    • 'Ayla' filminin kamera arkası
    • Bu kuyruğu görenler inanamadı!
    VİDEO GALERİ
    • Kemal Kılıçdaroğlu CHP Eskişehir İl Kongresi'ne katıldı
    • Erdoğan'ın üzerine atlayınca ortalık karıştı! İşte o görüntü
    • Hurdaya dönen otobüsten sağ çıktı!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti