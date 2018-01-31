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31.01.2018 13:55

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı

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Ünlü oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı.

Nebahat Çehre, sevenlerini korkuttu. Usta sanatçı, bu sabah Fulya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Duymayan Kalmasın programının haberine göre; Soğuk algınlığı nedeniyle tedavi gören Nebahat Çehre'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vücut direnci düşen usta oyuncunun bir süre daha tedavisinin devam edeceği öğrenildi.

Nebahat Çehre çıkan haberler üzerine açıklama yaptı:

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NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR?

Hilal Nebahat Çehre (d. 15 Mart 1944, Samsun), Türk oyuncu, şarkıcı ve modeldir. Nebahat Çehre, Samsun'da dört çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Ailenin tek kızı olan Çehre anne tarafından Laz, baba tarafından ise Gürcü kökenlidir.

Beş yaşındayken ailesi İstanbul'a göç eden Çehre, 15 yaşındayken "Türkiye güzeli" seçilmiştir, fotomodellik ve mankenlik yaparken gelen teklifler üzerine 1961'de Yaban Gülüm filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı. 1964 yılında Yılmaz Güney'le tanışarak Kamalı Zeybek filmde rol aldı ve Çehre, 30 Ocak 1967 tarihinde Yılmaz Güney'le evlenmiş, kendi deyimiyle "Ülke meselelerinden yaşama bakışına kadar her türlü konuda bakış açısı kazanmasında Yılmaz Güney’in katkısı oldu. O zamanlar ayakları yere basmayan genç kız, yani ben işin ciddiyetini Yılmaz’dan öğrendim" diyerek Güney'in deneyimlerinden çok şey öğrendiğini belirtmiştir.

Bir süre sinemadan uzak kalan Çehre, Güney'den boşanınca tekrar kamera önüne çıktı.  Çehre'nin "Büklüm Büklüm" adını taşıyan bir de şarkısı bulunmaktadır. Bestesi Sezen Aksu'ya ait olan şarkı için Çehre, "1980'de sevgili Sezen Aksu'nun bir şarkısını yorumladım. Yaptığım albüm ve söylediğim şarkı listelerde birinci sıraya yerleşti." demiştir. Nebahat Çehre, son olarak SHOW TV'nin yeni dizisi Yuvamdaki Düşman'da rol alıyor.

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