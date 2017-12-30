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30.12.2017 16:30

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü tiyatro sanatçısı Ayşe Selen hayatını kaybetti.

Tiyatro ve televizyon dünyasının tanınan yülzerinden Ayşe Selen hayatını kaybetti. Peki Ayşe Selen kimdir? İşte ayrıntılar…

Ayşe Selen’in cenazesi 31 Aralık Pazar 13:00’te Feriköy Mezarlığına defnedilecek.

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AYŞE SELEN KİMDİR?

Ayşe Selen, 1 Ocak 1955 tarihinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul Avusturya Kız Lisesi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olarak tamamlayan Selen, çok sayıda tiyatro oyununda sahne aldı.

Aralarında Kapalı Çarşı, Leyla ile Mecnun, Aşk Yakar, Doktorlar, Gülpare, Kavak Yelleri ve Çoban Yıldızı gibi dizilerin yer aldığı bazı televizyon dizilerinde de rol alan Ayşe Selen, beyaz perdede de dört filmde rol aldı.

1982 yapımlı Faize Hücum, 1995 yapımlı Böcek, 2008 yapımlı Usta ve 2010 yapımlı El Yazısı adlı sinema filmlerinde rol alan Selen, 30 Aralık 2017 tarihinde hayatını kaybetti.

 

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