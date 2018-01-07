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07.01.2018 18:35

Ünlü oyuncu hakkında şok iddia!

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Ünlü oyuncu hakkında şok iddia!
 Genç oyuncunun, bir mekanda başka bir masada oturan şarkıcıyı rahatsız ettiği iddia edildi.

Ses sanatçısı Onur Akay, yazdığı yazısında ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu’nun Mardin’de olay çıkardığını ve kavgaya sebebiyet verdiğini iddia etti.

OnurAkayMedya’da Akay'ın yazdıklarına göre, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı, “Hayat Devam Ediyor” dizisiyle ünlenen 31 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, Mardin’de sıra gecesinde eğleniyordu. Aynı mekanda şarkıcı Münür Yıldız da, menajeri ve arkadaşları ile eğleniyordu. Miraloğlu, bir eline davul ve diğer eline ise içki kadehi alarak ortalıkta davul çalmaya ve insanlardan para toplamaya başladı. Münür Yıldız ve arkadaşlarının masasına giden Miraloğlu, “Biliyorsunuz ben oyuncuyum, Mardin Kızıltepe’de oturuyorum, hadi sizde para takın.” dedi.

Yıldız ve arkadaşları ünlü oyuncuyu kırmayarak çaldığı davula 50 TL sıkıştırdı. Miraloğlu daha sonra ise, eline bir def aldı ve bir bıçakla defe vurarak ses çıkarmaya başladı. Tekrar Münür ve arkadaşlarının masasına, bu sefer def çalarak giden ünlü oyuncu yine para istedi. Münür Yıldız’ın gözlük kullanan menajeri Can Gergin ünlü oyuncuya, “Her şey para değil.” dedi.

“YAPIŞTIRSAN NE OLUR GÖZLÜK”

Def çalarak para istemeye devam eden Meltem Miraloğlu, menajer Can Gergin’e, “Yapıştırsan ne olur gözlük.” deyince, Gergin sinirlenerek “İçkiyi ağzınla iç.” şeklinde cevap verdi. Miraloğlu’nun bu sefer defe vurduğu bıçakla şarkıcıya ve arkadaşlarına hareketler yapmaya başladığı ve küfürlü konuştuğu iddia edildi. Çıkan olaylar nedeni ile mekan sahiplerinin, oyuncu Meltem Miraloğlu’nu mekândan uzaklaştırdı öğrenildi.

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