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23.01.2018 04:30

Ünlü oyuncu hakkında iddianame hazırlandı

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Ünlü oyuncu hakkında iddianame hazırlandı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük’ü darp ettiği iddia edilen Tolga Pancaroğlu hakkında düzenlediği iddianamede 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istedi

Eda Pera Küçük’ü darp ettiği iddia edilen oyuncu Tolga Pancaroğlu hakkında ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianamede, oyuncunun ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarını zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle bu cezaların, dörtte birinden dörtte üçüne kadar arttırılmasını da talep etti. 

Ayrıca Pancaroğlu’nun arkadaşı Adem İlker Durguner’in, 10 Haziran 2016 tarihinde Küçük’ü kolundan tutarak bir kafeye girmesine engel olduğu ve “Tolga içeride, girersen seni döveriz. Seni Kadıköy’de barındırmayız. Başına çok kötü şeyler gelecek” cümleleriyle tehdit ettiği iddiasıyla, oyuncu Deniz Evin’i de, “Engellemişsin, onu hemen aramanı bekliyor. Konuş, bitir, ailen var, sonu cezaevinde bitecek. Kurtuluşun yok. Ara, konuş, düzgün konuyu kapatın” mesajları sebebiyle ‘tehdit’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. 66. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edilirse Pancaroğlu, Durguner ve Evin’in yargılanmasına başlanacak.

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