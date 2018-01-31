Ünlü oyuncu, 'Diriliş Ertuğrul'da

Hakan Onat, 'Diriliş Ertuğrul'da Bilecik Tekfuru'nun komutanı 'Angelos' karakterine hayat verecek.
Son derece otoriter bir yapıya sahip olan 'Angelos', 'Ares'in başaramadığı görevleri toparlamak ve yardımcı olmak adına dizide boy gösterecek.
Hakan Onat, 'Diriliş Ertuğrul'da Bilecik Tekfuru'nun komutanı 'Angelos' karakterine hayat verecek.
Son derece otoriter bir yapıya sahip olan 'Angelos', 'Ares'in başaramadığı görevleri toparlamak ve yardımcı olmak adına dizide boy gösterecek.
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