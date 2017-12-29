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30.12.2017 01:05

Ünlü oteli işleten şirket için iflas kararı

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Ünlü oteli işleten şirket için iflas kararı
Antalya’da Mardan Palace Hotel’in işletmeci şirketi Olimpus İnşaat Turizm Gıda Otelcilik Nakliye San. ve Tic A.Ş.’nin, yurtdışı kaynaklı yaklaşık 250 milyon dolarlık borcu nedeniyle iflasına karar verildi.

Antalya’nın Aksu İlçesi Kundu turizm bölgesinde Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolara inşa edilen Mardan Palace Hotel, 2009 yılında hizmete açıldı. Açılışında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi Hollywood yıldızlarının katıldığı otel son yıllarda borçları nedeniyle zor günler yaşıyordu.

Ağustos ayı itibariyle rezervasyon alımlarını durduran ve mevcut müşterileri de tur operatörleri aracılığıyla farklı otellere yönlendirilen Mardan Palace Hotel’in, Antalya Su ve Atıksu İdaresi’ne (ASAT) olan 2 milyon lira civarındaki borcu nedeniyle suyu kesildi. Biriken elektrik borçları nedeniyle elektrikleri de kesilen otelin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 51 milyon TL civarındaki prim borçları nedeniyle de stadyum ve spot otel bloğu satışa çıkarıldı.

Ekonomik sorunlarla sık sık gündeme gelen otelin bu kez işletmeci şirketiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 3’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, otelin işletmeci şirketi Olimpus İnşaat Turizm Gıda Otelcilik Nakliye San. ve Tic. A.Ş.’nin, yurtdışı kaynaklı borcu nedeniyle 20 Aralık tarihli kararla iflasına karar verdi.

Mardan Palace Hotel Genel Müdürü Selçuk Şentepe, Bank Of Moscow’a 250 milyon dolar civarındaki borç nedeniyle alındığı belirtilen iflas kararını duyduklarını ancak detaylar hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Şentepe, otelin mülk sahibinin AST Group ve iflas kararının ise oteli işleten şirketle alakalı olduğunu belirterek, "Evet, var öyle bir şey, oteli işleten Olimpus şirketiyle ilgili, detayları hakkında bilgimiz yok" dedi.

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre 23 Mayıs 2011'de kurulan Olimpus İnşaat 5 milyon TL sermayeliydi. Şirketin yönetiminde ise Çetin Pehlivan, Harun Gülşen ve Felix Binyamin bulunuyor.

 

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