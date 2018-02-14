  • BIST 113.455
  • Altın 164,309
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,6990
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
15.02.2018 07:15

Ünlü markette şok görüntüler...

»
Ünlü markette şok görüntüler...
Ünlü süpermarket zinciri Tesco'nun İngiltere'de bulunan bir şubesinde çalışan iki genç, mağazanın arka kısmında bulunan ofislerden birinde sevişmeye başladı, o anlar başka bir çalışan tarafından gizlice kayda alındı.

İngiltere'nin East Anglia bölgesinde bulunan Tesco mağazasının iki çalışanı ofisin arka kısmında bulunan bir odada sevişti, o anlar mağazanın başka bir çalışanı tarafından kaydedilerek internete koyuldu.

KİMSE GÖRMEZ SANDILAR AMA BAŞKA BİR ÇALIŞANA YAKALANDILAR

Çift kimsenin kendilerini göremeyeceğini düşündükleri marketin arka ofisinde ilişkiye girerlerken kimsenin kendilerini göremeyeceğini düşünmüşlerdi. Ses ve gürültüye gelen bir başka çalışan gördüğü manzara karşısında şoke olurken o anları da kameraya kaydetti.

ÜNLÜ FİRMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ünlü süpermarket zincirinin şubesinde olanlar internette yayılınca büyük olay yarattı. Ofiste bir şeyler döndüğünü anlayan çalışanın odaya göz atmak istemesiyle kameralara yakalanan çift uzun süre olayın farkında varmadı.

Bir Tesco sözcüsü: "Bu konuyu ciddiye alarak derhal soruşturma başlattık" açıklamasında bulundu.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu!14 Şubat 2018 Çarşamba 13:57
  • Sevgiliye yenilebilir çiçek14 Şubat 2018 Çarşamba 12:42
  • Sosyal medyayı sallayan 14 Şubat paylaşımı14 Şubat 2018 Çarşamba 10:24
  • Dikkat! Yer kalmayabilir14 Şubat 2018 Çarşamba 08:40
  • Sosyal medya çocuklarda depresyona yol açıyor13 Şubat 2018 Salı 16:05
  • Kadın gardiyan mahkûmu cinsel ilişki kölesi yaptı13 Şubat 2018 Salı 15:55
  • “Oğlum bak git” videosundaki çocuk yıllar sonra konuştu13 Şubat 2018 Salı 08:49
  • Erkeksiz ürüyor; dünyayı istila etmesinden korkuluyor12 Şubat 2018 Pazartesi 22:59
  • Eve kapatılıp aç bırakıldı; bütün ülke ayağa kalktı!12 Şubat 2018 Pazartesi 22:35
  • Merakla beklenen On Numara sonuçları açıklandı12 Şubat 2018 Pazartesi 21:49
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti