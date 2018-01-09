Ünlü markanın o model arabası Türkiye’de üretilecek

Yeni Renault Clio'nun nerede üretileceği belli oldu. Türkiye'de Clio 4 üretim kararına kriz çıkaran Sarkozy gibi yeni Cumhurbaşkanı Macron'un baskı yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

Yeni Renault Clio, önceki Clio modelinde de olduğu gibi Türkiye’de üretilecek. 2018 Model Clio 5’in Eylül ayında Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenmesi bekleniyor.

Clio 4 modelinin tamamının Bursa’da üretilme kararı alınmasından sonra büyük bir kriz patlak vermiş ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin baskısıyla üretimin bir kısmının Flins fabrikasına verilmesi kararlaştırılmıştı. Yaklaşık olarak üretimin 3’te 2’si Bursa’da kalmıştı.

Yeni Renault Clio’nun nerede üretileceği konusunda yeni Cumhurbaşkanı Macron’un baskı yapıp yapmayacağı tartışılıyordu. Edinilen bilgilere göre Clio 5’in Türkiye’de üretilmesi kararlaştırıldı hatta üretim hatlarının kurulumuna dahi başlandı.

2018 sonunda satışa sunulması beklenen Clio 5’in üretimi için Oyak Renault’un Bursa fabrikasındaüretim hatlarının kurulumu hızlı bir şekilde devam ediyor. Montaj hatlarının kurulumunda birçok yerli ve yabancı firma görev alıyor.

Üretim hatlarının büyük bir kısmının tamamlandığı, yakın zamanda ilk prototiplerin üretimine başlanacağı ve bu nedenle Macron’un Sarkozy gibi son dakikada bir kriz çıkartmayacağı ifade ediliyor.

OYAK Renault’nun Clio 5 üretimi için ne kadar yatırım yapılacağına dair henüz bir detay verilmedi. 2012 yılından beri Clio 4 modeli üretimi için 300 milyon Euro'ya yakın yatırım yapılmıştı. Oyak Renault yılda 270 bin adet Clio 4 üretiyor. Bursa’dan 60 ülkeye yılda 230 binin üzerinde Clio ihraç ediliyor. Flins fabrikasında da sadece Fransa pazarı için 90 bin adetlik üretim yapılıyor.

Yeni Clio’nun görsel anlamda Symbioz Concept ve yeni Megane’dan esintiler taşıması bekleniyor. Fransız şirketin dizel motor seçeneği sunmama ihtimali bulunuyor. Benzinli motorun yanında alternatif olarak hibrit motor seçeneği ile gelmesi bekleniyor.

Yarı otonom sürüş yeteneklerine sahip olması beklenen aracın direksiyonu belirli seviyede kendi kendine yönlendirmesi ve adaptif hız sabitleyiciye sahip olması da beklenen özelikler arasında yer alıyor. Haberde kullandığımız resimler AutoExpress tarafından yayınlanan tahmini Clio 5 görselleridir.