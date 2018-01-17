Ünlü isim hacker şoku! Çıplak fotoğraflarını yayınladılar...

Son kurban Kate del Castillo oldu! Çıplak fotoğraflarını internette yayınlandılar

Çıplak fotoğraflar yine bir ünlünün başına bela oldu. Eski efsane futbolcu Luis García Postigo'nun karısının telefonu hackerlar tarafından ele geçirildi. Bilişim korsanları Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını servis etti.

Kate del Castillo’nun çıplak fotoğrafları yayınlandı Telefonlarında çıplak fotoğraflarını bulunduran ünlüler, hacklenmeye devam ediyor.

Korsanların yeni hedefi Kate del Castillo’ydu.

Meksika futbolunun en beğenilen isimlerinden eski futbolcu Luis Garcia Postigo’nun eşinin açık seçik fotoğrafları, ele geçirildi.

Korsanlar, hiçbir uyarı ve talepte bulunmadan fotoğrafları sosyal medyadan yayınladılar.

Daha önce de ABD'li kadın file bekçisi Hope Solo'nun özel fotoğrafları hacklenerek internette yayınlandı.