Ünlü futbol takımı kaza yaptı; 3 ölü

Şili'nin gözde takımlarından Colo-Colo futbolcularını taşıyan otobüs, Arjantin'de kaza yaptı! Kazada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şili temsilcisi Colo-Colo'nun futbol okuluna ait otobüsün Arjantin'de trafik kazası geçirdiği, kazada üç futbolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Paraguay'da düzenlenecek bir turnuvaya katılmak için yolda olan Colo-Colo futbol okulunun futbolcularını taşıyan otobüsün kaza yaptığı ve üç futbolcunun hayatını kaybettiği ifade edildi. Trafik kazasının, Arjantin'in batısında bulunan Mendoza bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.