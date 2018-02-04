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04.02.2018 16:30

Ünlü futbol takımı kaza yaptı; 3 ölü

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Ünlü futbol takımı kaza yaptı; 3 ölü
Şili'nin gözde takımlarından Colo-Colo futbolcularını taşıyan otobüs, Arjantin'de kaza yaptı! Kazada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şili temsilcisi Colo-Colo'nun futbol okuluna ait otobüsün Arjantin'de trafik kazası geçirdiği, kazada üç futbolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Paraguay'da düzenlenecek bir turnuvaya katılmak için yolda olan Colo-Colo futbol okulunun futbolcularını taşıyan otobüsün kaza yaptığı ve üç futbolcunun hayatını kaybettiği ifade edildi. Trafik kazasının, Arjantin'in batısında bulunan Mendoza bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

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