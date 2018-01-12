  • BIST 114.719
  • Altın 160,328
  • Dolar 3,7765
  • Euro 4,5447
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
12.01.2018 09:35
SON DAKİKABüyükçekmece kendi rekoru için yarışıyor

Ünlü doktor bu kez başka bir 'saha'da

»
Ünlü doktor bu kez başka bir 'saha'da
Türkiye’de ilk tam yüz naklini gerçekleştirerek adını dünya tıp literatürüne yazdıran Prof. Dr. Ömer Özkan, Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut’un yönetim listesine girdi.

Antalyaspor Kulübü’nün seçimli olağan genel kurulunda başkan olarak seçilen Cihan Bulut’un yönetim listesinde dikkat çeken isimler yer aldı. Listede, kentin tanınmış işadamlarının yanı sıra 2 cerrah, 1 iç hastalıkları uzmanı yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Hürriyet’in haberine göre Türkiye’de ilk tam yüz naklini gerçekleştirerek adını dünya tıp literatürüne yazdıran Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan en çok konuşulan isim olurken, genel cerrah Prof. Dr. Cumhur Arıcı ve iç hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan da listede yer aldı.

‘BAŞKAN’I KIRAMADIM’

Prof. Dr. Ömer Özkan, “Listeye girmek gibi bir beklentim yoktu. Sayın Başkan'ı yıllardır tanıyorum. Böyle bir konuyu açınca kendisini kırmadım çünkü bu benim için önemli bir görev. İnşallah Antalyaspor’a katkımız olur. Başkan ve yönetim iyi olunca bu ekibin içinde yer aldım. Zaten takımı takip ediyordum bundan sonra daha da işin içinde olacağım” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı12 Ocak 2018 Cuma 08:27
  • ODTÜ'yü alarma geçiren hırsızlık! Tüm çıkışlar kapatıldı12 Ocak 2018 Cuma 08:13
  • Meclis’te 'KPSS şartı' skandalı!12 Ocak 2018 Cuma 08:12
  • İlahiyatçılar'dan tarikat ve cemaatlerle ilgili önemli çağrı12 Ocak 2018 Cuma 03:16
  • Süper Loto sonuçları açıklandı!12 Ocak 2018 Cuma 01:50
  • Ünlü doktor bu kez başka bir 'saha'da12 Ocak 2018 Cuma 01:03
  • Aynı mahkeme bunu İlker Başbuğ'a da yapmış12 Ocak 2018 Cuma 00:36
  • Anayasa Profesörü Kaboğlu: Mahkeme tahliye kararı vermeliydi12 Ocak 2018 Cuma 00:25
  • AKP’li vekil de CHP’liler de o projeye karşı!12 Ocak 2018 Cuma 00:13
  • 'Hukuk hiç bu kadar yerlerde sürünmemiş, rencide edilmemişti'11 Ocak 2018 Perşembe 23:53
    • FOTO GALERİ
    • Dünyanın en ilginç meslekleri
    • Fazla tüketildiğinde insanı öldürebilecek 7 şey
    • 'Phishing' çetesi kebapçıda yakalandı
    VİDEO GALERİ
    • 'Baron' yazan iç çamaşırının içinden çıktı
    • Gürsel Tekin: Buradaki insanlar yeraltına mı gidecekler?
    • Halk TV'den "Zalım taşeron sistemi" klibi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti