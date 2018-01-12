Ünlü doktor bu kez başka bir 'saha'da

Türkiye’de ilk tam yüz naklini gerçekleştirerek adını dünya tıp literatürüne yazdıran Prof. Dr. Ömer Özkan, Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut’un yönetim listesine girdi.

Antalyaspor Kulübü’nün seçimli olağan genel kurulunda başkan olarak seçilen Cihan Bulut’un yönetim listesinde dikkat çeken isimler yer aldı. Listede, kentin tanınmış işadamlarının yanı sıra 2 cerrah, 1 iç hastalıkları uzmanı yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Hürriyet’in haberine göre Türkiye’de ilk tam yüz naklini gerçekleştirerek adını dünya tıp literatürüne yazdıran Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan en çok konuşulan isim olurken, genel cerrah Prof. Dr. Cumhur Arıcı ve iç hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan da listede yer aldı.

‘BAŞKAN’I KIRAMADIM’

Prof. Dr. Ömer Özkan, “Listeye girmek gibi bir beklentim yoktu. Sayın Başkan'ı yıllardır tanıyorum. Böyle bir konuyu açınca kendisini kırmadım çünkü bu benim için önemli bir görev. İnşallah Antalyaspor’a katkımız olur. Başkan ve yönetim iyi olunca bu ekibin içinde yer aldım. Zaten takımı takip ediyordum bundan sonra daha da işin içinde olacağım” dedi.