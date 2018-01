Ünlü dergide toplu istifa!

Türkiye'deki ilk sayısı geçtiğimiz aralık ayında okurla buluşan Fransa'nın ünlü kadın dergilerinden Madame Figaro'dan şok bir toplu istifa haberi geldi.

Medyalink'in kurucusu Melisa Hayırlıoğlu'nun imtiyaz sahibi olduğu derginin yayın yönetmenliğini yürüten Pınar Çelikelve yazı işleri müdürü Çimen Uzsoy da dahil, derginin tüm çalışanlarının istifa ettiği açıklandı.

Söz konusu açıklamayı Instagram'dan duyuran derginin yayın yönetmeni Pınar Çelikel, "Maruz kaldığımız her türden sözlü, yazılı şiddet zaman zaman mobing’e varan muamele bizi bu noktaya getirdi" ifadelerini kullandı.

İşte, Çelikel'in o açıklaması:

"Merhaba,

Bir süredir maillerini ve telefonlarını cevapsız bırakmak zorunda kaldığımız herkesten özür dileriz. Türkiye’ye gelişi için çok çalıştığımız, kapı kapı dolaşıp heyecanla nasıl bir dergi olacağını anlattığımız, Figaro grubunun yönlendirmeleri ve her sayfaya verdiği onaylar ile iki sayısını hazırladığımız Madame Figaro Türkiye Dergisi’nden ekip olarak istifa etmiş bulunuyoruz.

Medya Link Yayıncılık/ MH Medya şirketinden çıkan bu iki sayının hazırlandığı üç ay boyunca maruz kaldığımız her türden sözlü, yazılı şiddet zaman zaman mobing’e varan muamele bizi bu noktaya getirdi. Her iki sayının da hazırlık aşamasını daha doğru finanse etmek için tüm kişisel imkanlarımızı kullandık. Kadın dergisi tecrübesi olmayan bir şirkete bıkmadan, usanmadan sektörü anlattık. Küçük bütçelerle, en yeni ve yaratıcı olanın peşinden gittik. Yaptığımız işlerin Fransız yayıncımız tarafından onaylanıp Medya Link tarafından anlaşılmaması, hak ettiği değeri görmemesi, editörlerimizin “beğenmedim yaptığı işi” denilerek ücretlerinin ödenmemesi/ geç ödenmesi, dışarıdan dergimize yazı yazan muhabirlerin “bu işe de telif mi verilirmiş” denilerek küstürülmesi, her birimize iş yapmak istemeyen para yemeye çalışan çaylaklar muamelesi yapılması gibi pekçok neden bir araya geldi. Ama temelde sektörde yıllardır özenle koruduğumuz isimlerimizi, bizi sevenlerin/ birlikte iş yaptığımız insanların bize duyduğu güveni ve dışarıdan çalıştığımız/ çalışacağımız arkadaşlarımızın haklarını korumak için bu neticeye varmış durumdayız.

Geçmişi yüz yılı geçen Madame Figaro ismine verilen zararın bir parçası olmamak ve yayıncıların bizler üzerinden haksız kazanç sağlamalarına karşı olduğumuzu bildirmek için bu metni hazırladık. Dergi sektöründe toplasak 100 kişiyiz: Çekim ekiplerinden reklam verenine her şey kısa sürede duyuluyor; hâl böyleyken kendi adımıza bu açıklamayı bugüne kadar senelerdir birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız için yapmayı borç biliyoruz. Madame Figaro’ya bundan sonraki yayın hayatında başarılar dileriz."