Türk sinemasının "dört yapraklı yonca'sından Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah bundan 30 yıl önce bugün hayatını Ender Alkoçlar ile birleştirdi. Gülşah Alkoçlar, bugün mutlu yuvaları için imzaları attıkları günün yıldönümünü Instagram'da yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.

Türkiye'nin en mutlu çiftlerinden biri bugün evlilik yıldönümünü kutluyor. Hem de genç yaşta evlenmelerine rağmen, dile kolay bu mutlu yuva tam 30 yıldır ayakta.