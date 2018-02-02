Ünlü çift boşanıyor!

Ünlü televizyoncu çift Gül Gölgeve Murat Saygı boşanıyor.

Sunucu Gül Gölge ile ünlü televizyoncu Murat Saygı, boşanma kararı aldı. 11 yıl önce evlenen çiftin, Ali ve Emir adında iki çocukları var.

Bülent CANKURT / SABAH

Saygı çifti boşanıyor

Son dönemde evli çiftlere bir haller oldu! Son birkaç ayda yaptığım mutsuz evlilik ve boşanma haberinin sayısını unuttum. İşte herkesi şoke edecek bir boşanma haberi daha! Güzel sunucu Gül Gölge Saygı ile usta televizyoncu Murta Saygı'nın 11 yıllık evliliği bitiyor. Yakın çevrelerinden öğrendiğime göre; Ali ve Emir adında iki çocukları olan çift, kavga- gürültü etmeden 11 yıllık evliliklerini bitirme kararı almış...

EŞİYLE BEKAR EVİ BAKIYOR!

Hatırlarsanız; çok yakın iki dost olan Gül Gölge Saygı ile Elif Gönlüm'ün arasında üç yıl önce 'mesaj' skandalı yaşanmıştı. Gönlüm; aile dostu olan Gül Hanım'ın, basketbolcu eşi Kerem Gönlüm'e samimi mesajlar attığını iddia etmiş, ortalık karışmıştı. Gönlüm'ün iddiaları sonrasında o dönem, Saygı çiftinin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmiş ama dedikodular fos çıkmıştı. Üç yıl önce, onca dedikoduya rağmen evliliklerinde sorun yaşamayan çiftin şimdi boşanmaya karar vermesi beni şaşırttı doğrusu! Bu dedikoduyu ilk duyduğumda, bunun da yalan olabileceğini düşünmüştüm. Ancak bir arkadaşım, hafta sonu Saygı çiftini bir emlakçıda görmüş; Murat Bey'e taşınacağı bir ev bakıyorlarmış. Ne diyelim, her ikisi için de hayırlısı olsun. En azından medenice boşanmayı başaracaklar gibi görünüyor.

Yazının devamını okumak için TIKLAYIN