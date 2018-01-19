Ünlü çift boşandı!

Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandıDemet Şener ile İbrahim Kutluay, İstanbul 14. Aile Mahkemesi’nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

Özge EĞRİKAR / Hürriyet - İbrahim Kutluay, eski eşine 1 milyon 300 bin TL tazminat, boşanma davası kesinleşinceye kadar aylık 13 bin lira tedbir nafakası, çocuklarına aylık 7'şer bin TL nafaka ödeyecek.

Çocukların velayeti anneye verildi.

Avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrılan Şener, boşanma kararına ilişkin 'Çok şükür bitti. Hayırlı olsun’ ifadesini kullandı.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay 2005 yılında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğün töreniyle dünyaevine girmişti. Çiftin İrem ve Ömer adında iki çocukları var!