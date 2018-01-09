  • BIST 115.023
  • Altın 158,971
  • Dolar 3,7695
  • Euro 4,4943
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
09.01.2018 19:55

Ünlü bilim insanından depresyondakiler için tavsiye!

»
Ünlü bilim insanından depresyondakiler için tavsiye!
Katıldığı bir konferansta depresyon hakkında tavsiyelerde bulunan dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, "Eğer bir kara delikte olduğunuzu düşünüyorsanız pes etmeyin, bir çıkış yolu var" dedi.

SPUTNİK - Londra'daki Kraliyet Enstitüsü'nde düzenlenen Reith Konferansı'nda depresyon hakkında konuşan Hawking, kara delikler ile depresyon arasında şiirsel bir paralellik çizdi ve zihinsel sağlık zorluklarından muzdarip olanlar için umut mesajı verdi:

"Bu konferansın verdiği mesaj, kara deliklerin aslında gösterildiği kadar siyah ve bir zamanlar düşünüldüğü gibi ebedi hapishaneler olmadıklarıdır. Her şey, kara delikten dışarıya veya başka bir evrene bile çıkabilir. Dolayısıyla eğer bir kara delikte olduğunuzu düşünüyorsanız, pes etmeyin, bir çıkış yolu var."

'HEMEN HER ŞEYDE ÇOK ŞANSLIYDIM'

Hawking ayrıca 400 kişilik kalabalığa başarılarını ve hayatında ne elde ettiğini, özellikle de 1963'te motor nöron hastalığı tanısından bu yana yaşamakla ilgili olarak, "Motor nöron hastalığına yakalanmak talihsiz olsa da, hayatta hemen her şeyde çok şanslıydım" dedi.

Sakatlığının ciddi bir engel oluşturmadığı az sayıdaki alanlardan biri olan teorik fizikte büyüleyici bir zamanda çalıştığı için şanslı olduğunu belirten Hawking, "Yaşam ne kadar zor olursa olsun öfkelenmemek önemlidir" dedi.

Teorik konferansın tamamı 26 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde BBC Radio 4'te iki ayrı yayın halinde yayınlanacak

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bacaklarından alınan deriyle vajina yapıldı09 Ocak 2018 Salı 10:06
  • Beslenmede yeni trend: Aquafaba!09 Ocak 2018 Salı 09:21
  • 'Diz'den kalbe hayat veren müdahale09 Ocak 2018 Salı 08:57
  • Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan tablo!08 Ocak 2018 Pazartesi 20:23
  • 104 yaşında, uzun yaşamanın sırrını tükettiği tek bir içeceğe bağlıyor08 Ocak 2018 Pazartesi 19:26
  • Hamileler dikkat! Gerilen cildiniz kabusunuz olmasın08 Ocak 2018 Pazartesi 11:37
  • Diş sağlığı ile ilgili doğru bilinen 8 yanlış08 Ocak 2018 Pazartesi 10:56
  • Bilim insanları açıkladı: Kalp krizinde yanlış algı var08 Ocak 2018 Pazartesi 10:55
  • İşte yorgun uyanmanın nedeni!08 Ocak 2018 Pazartesi 10:37
  • Yaranız 3 aydan uzun süredir iyileşmiyorsa!08 Ocak 2018 Pazartesi 10:11
    • FOTO GALERİ
    • Altın Küre Ödül Töreni'nde neden herkes 'siyah' giydi?
    • Sahra Çölü'nde inanılmaz görüntüler
    • "Metro yüzünden İstanbul halkı tehlike altında"
    VİDEO GALERİ
    • TÜBİTAK projesi adı altında öğrencilere dini sorular
    • CHP'li Özel: "Tarih 10 Ocak 2018'i unutmayacak"
    • Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye OHAL tepkisi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti