Ünlü AVM'nin yıkım kararı uygulanacak mı?

İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü müfettişleri ve Beşiktaş Belediyesinin, Akmerkez AVM’deki bazı işyerlerinin tasdikli mimari projenin dışına çıktığı iddiası üzerine, binada inceleme yapmıştı.

İnceleme sonunda tasdikli mimari proje dışında kullanılan alanın toplam büyüklüğü 419.2 metrekare olarak belirlendi. Ortak alan olan zemin terasında yan bölümler yapıldığı, koridor geçişleri de kapatılarak özel kullanım alanı haline getirildiği görüldü.

Yapılan tespit sonrası Belediye Encümeni 10 Ağustos 2017 günü iki ayrı karar almış, alınan kararlardan biri Akmerkez GYO AŞ’ye 12 bin 725 TL para cezası kesilmesi, ikincisi ise yıkım yönünde olmuştu.

Yenişafak 'ın haberine göre, Akmerkez Yönetimi’nden yapılan açıklamada ise yürütmeyi durdurma kararı alındığı bu nedenle de yarın herhangi bir yıkımın söz konusu olmadığı açıklandı.

STARBUCKS VE PAPERMOON'DA FAZLALIK

Akmerkez’in Nispetiye Caddesi’ne bakan kısmında bulunan Vakko Pattisserie’de 49.68 metrekare, S Cafe’de 64.40 metrekare, Martinez’de 69 metrekare, Serafina’da 61.10 metrekarelik fazla alan kullanımı olduğu tespit edildi.

Yine Akmerkez’in Ahmet Adnan Saygun Caddesi’nde bulunan Starbucks’ta 54.60 metrekare, Papermoon’da ise 120 metrekarelik fazlalık tespit edildi.