  • BIST 115.570
  • Altın 160,836
  • Dolar 3,7808
  • Euro 4,6487
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
08.02.2018 02:45

Ünlü aktör 'Rus müdahalesi' nedeniyle Facebook hesabını sildi

»
Ünlü aktör 'Rus müdahalesi' nedeniyle Facebook hesabını sildi
ABD'li aktör Jim Carrey, Rusya'nın 'ABD 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesi' yüzünden Facebook hesabını sildiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Carrey, "Facebook stokumu boşaltıyorum ve hesabımı siliyorum. Zira Facebook, seçimlerimize yönelik 'Rus müdahalesinden' kazanç elde etti ve bugüne dek bunu durdurmak için yeterli adımları atmadı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin geleceğine ilgi gösteren diğer tüm yatırımcıları aynı şekilde Facebook sayfalarını silmeye davet eden Carrey, mesajının sonunda İngilizce Facebook'u arkadaşlıktan çıkarmak anlamına gelen #unfriendfacebook etiketini kullandı.

Eylül 2017'de Facebook'un Baş Güvenlik Yetkilisi Alex Stamos, 'ABD'deki başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi' iddiası kapsamında yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarını paylaşmıştı.

Araştırmada, Rusya'dan idare edilen 470 sahte hesap ve sayfa ile bağlantılı olan Rus sosyal medya kullanıcılarının 100.000 ile 150.000 dolarlık reklam harcaması yaptığı açıklanmıştı.

Facebook'ta yaptığı canlı yayında Rusya'yla ilgili iddialarda bulunan sitenin kurucusu Mark Zuckerberg, 2016'daki ABD başkanlık seçimleri öncesi ve sonrasında Rusya merkezli operatörler tarafından 3.000'e yaklaşan siyasi reklam verildiğini ve bunları ABD Kongresi yetkilileriyle paylaşmayı planladığını ifade etmişti.

​Zuckerberg, hükümetlerin dünyanın en büyük sosyal ağını başka ülkelerin seçimlerine müdahale etmek için kullanmasını engellemek amacıyla 9 adımlık bir plan hazırladıklarını da belirtmiş, bu çerçevede site üzerindeki siyasi reklamları şeffaflaştıracaklarını ve böylece insanların herhangi bir seçimle bağlantılı olarak hangi reklamların dolaşımda olduğunu görebilmelerini sağlayacaklarını söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine nüfuz etmek için Facebook'ta hiçbir zaman reklam yayınlamadığını ifade etmişti.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'da başörtüsü anketi07 Şubat 2018 Çarşamba 19:56
  • 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Tayvan yine sallandı07 Şubat 2018 Çarşamba 19:12
  • Vize serbestisinde sıcak gelişme07 Şubat 2018 Çarşamba 18:40
  • Bulgaristan'daki Osmanlı camileri yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya07 Şubat 2018 Çarşamba 15:58
  • Nusret'e özendi: Ortalık karıştı!07 Şubat 2018 Çarşamba 15:40
  • SON DAKİKA: Irak askeri harekat başlattı07 Şubat 2018 Çarşamba 11:29
  • Fransa'dan çok sert Suriye açıklaması07 Şubat 2018 Çarşamba 11:26
  • İsrail'den yapılan füze saldırısına ilişkin Suriye'den açıklama07 Şubat 2018 Çarşamba 11:20
  • Moskova'da kadınlara saldırıp iç çamaşırlarını çalan kişi Türk çıktı07 Şubat 2018 Çarşamba 09:06
  • Katar Havayolları, Türkiye'nin bir şehrine daha uçacak07 Şubat 2018 Çarşamba 09:02
    • FOTO GALERİ
    • Türkler o ülkelere aktı; ilk sıradaki şaşırttı!
    • Muhtemelen final yapacak diziler!
    • Ameliyathaneye yetişemedi: Koridorda doğum yaptı
    VİDEO GALERİ
    • Robot Bakan Arslan'dan özür diledi!
    •  Kocaeli'de yanan esans fabrikasından geriye enkaz kaldı
    • İzmir'de iki şoförün kavgası kamerada
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti