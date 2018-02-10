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10.02.2018 16:20

Ünlü aktör 2 yaşındaki oğlunu kaybetti

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Ünlü aktör 2 yaşındaki oğlunu kaybetti
ABD'li aktör Rob Delaney'in 2016 yılında dünyaya gelen oğlu Henry, hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran acılı baba paylaşımında, "Bu felaketle başa çıkmaya, aklımı yitirmemeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

ABD'li aktör Rob Delaney'in iki yaşındaki oğlu Henry, beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti. Londra'da yaşayan Rob Delaney'in sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj herkesi kahretti.

'AKLIMI YİTİRMEMEYE ÇALIŞACAĞIM'

İki yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden 41 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından duygularını şu şekilde paylaştı:

"Çok üzücü haberlerim var. 2016'da beyin tümörü teşhisi konan 2 yaşındaki oğlum Henry vefat etti. Şu anda çok üzgünüm. Bu felaketle başa çıkmaya, aklımı yitirmemeye çalışacağım. Teşekkür ederim güzel Henry. Bizimle geçirdiğin vakit için için. Seni çok özlüyoruz"

Delaney'in oğlu Henry, 2016'da dünyaya gelmişti.

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ROB DELANEY KİMDİR?

Rob Delaney, 1977'de Marblehead, Massachusetts'te doğdu. 18 yaşına kadar Boston'da yaşadıktan sonra, New York Üniversitesi'ne bağlı sanat fakültesi olan Tisch School of the Arts'ta öğrenim gördü.

Rob Delaney'in kariyeri Twitter hesabından tanınmasıyla birlikte başladı. 2009 yılının Şubat ayında giriş yaptığı Twitter'da Aralık 2012 itibarıyla 700 bine yakın takipçisi oldu.

2010 yılında Paste dergisi Delaney'i Twitter'daki en komik kişilerden biri olarak gösterdi. Mayıs 2012'de ise Comedy Central ödüllerinde "Twitter'daki en komik kişi" ödülünü kazanan ilk komedyen oldu.

Rob Delaney şimdilerde hem aktörlük yapıyor hem de yazarlık...

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