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12.01.2018 12:40

"Üniversite rektörlerinin görevden alınacağı iddiaları doğru mu?"

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"Üniversite rektörlerinin görevden alınacağı iddiaları doğru mu?"
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım'a FETÖ ile etkin mücadele içinde olmadığı belirlenen  35 üniversite rektörünün  görevden alınacağı iddialarını sordu.

CHP'li Tanrıkulu'nun yanıt aradığı sorular şöyle;

1.FETÖ ile etkin mücadele içinde olmadığı belirlenen  35  üniversite rektörünün  görevden alınacağı iddiaları doğru mudur?

2.İddia doğru ise, bahse konu 35  üniversite hangisidir? Bu 35 üniversitenin FETÖ ile etkin mücadele içinde olmadığı nasıl tespit edilmiştir?

3.YÖK bünyesinde FETÖ ile mücadele edilmediği ve herhangi bir ihracın yapılmadığı iddiaları doğru mudur?

4.FETÖ ile idare bazlı mücadele etmeyen Rektörler hakkında yargı süreci başlatılacak mıdır? Başlatılmayacaksa, istifa ettirilmeleri  yeterli mi olacaktır?

5.Yakın zamanda YÖK'ün kurumsal yapısında restorasyana gidileceği iddiaları göz önüne alındığında,  bu restorasyon yerine, demokratik , hukuka saygılı, mobbing konusu üniversite disiplin yönetmeliğine girmiş bir yasal düzenlemenin  üniversiteler mevzuatında hayata geçirilmesi konusunda çalışma yapılacak mıdır?

6.Kurulduğu tarihten itibaren, YÖK'e iletilen kaç Savcılık suç duyurusu hakkında, YÖK Başkanlığı  "yargı denetimi"  için izin vermiştir? 

7.FETÖ ile iltisak tespit edilen üniversitelerdeki personel hakkında iddianamesi tamamlanan davası açılan  Üyelerinin ve  bürokratlarının sayısı ve adları nedir?

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