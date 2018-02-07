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07.02.2018 18:30

Üniversite öğrencisi Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

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Üniversite öğrencisi Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Amasya'da üniversite öğrencisi Helin Nigit, sosyal medya hesabından Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Amasya’da Türkiye Komünist Hareketi (TKH) üyesi üniversite öğrencisi Helin Nigit, 2014 ve 2016 yıllarında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında “kamu görevlisine hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Savcıya ifade veren Nigit üyesi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi.

Öğleden sonra yapılan duruşmada hakim, Nigit hakkında tutuklama kararı verdi.

TKH, Helin Nigit hakkında ‘Erdoğan’a hakaret’ iddiasıyla tutuklama kararı verilmesine yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

TKH: ÜYEMİZİ SERBEST BIRAKIN

TKH'nin açıklaması şöyle:

Parti üyemiz üniversite öğrencisi Helin Nigit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında “kamu görevlisine hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu işlediği iddiasıyla bugün gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

Bugün AKP’nin elinde muhalif herkesi susturma aracına dönüşen bu uygulamayı bir kez daha protesto ediyoruz. Gerici AKP iktidarını eleştirmeyi “Cumhurbaşkanına hakaret” kılıfıyla cezalandırma girişimini kabul etmiyoruz.

OHAL rejimi ile tek adam yönetimine yönelik her türlü siyasi faaliyetin “kamu görevlisine hakaret ve cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle suç sayılması gayri-meşrudur!

Parti üyemiz en kısa zamanda serbest bırakılmalıdır.

AKP’nin bu hukuksuz ve baskıcı uygulamalarına boyun eğmeyeceğiz!

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