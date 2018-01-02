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02.01.2018 07:05

Üniversite hocası porno yıldızı çıktı

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Üniversite hocası porno yıldızı çıktı
İtalya'nın başkenti Roma’da bulunan La Sapienza Üniversitesi öğrencileri, matematik hocası Ruggero Freddi’nin önceki mesleğini öğrenince büyük şok yaşadı.

Üniversitede ‘Freddi Hoca’ olarak tanınan İtalyan akademisyen, Facebook hesabından kaslarını açarken görüldüğü bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın ardından matematikçi Freddi’nin geçmişte porno yıldızı olduğu ortaya çıktı. Repubblica gazetesine konuşan Freddi, geçmişinin su yüzüne çıkmasından üzüntü duymadığını söyledi.

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Bilgisayar mühendisliği ve matematik alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olduğunu, şu sıralar da doktora yaptığını söyleyen Freddi, üniversitede herhangi bir sorun yaşamadığını da sözlerine ekledi.

(hürriyet)

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