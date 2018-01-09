Ünal Aysal'dan flaş Fatih Terim itirafı

Ünal Aysal, Fatih Terim'in görevden ayrılmasıyla ilgili bilinmeyenleri de ilk kez anlattı.

TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programına konuk olan Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal, ''Galatasaray yönetimin erken seçim kararı şekil olarak doğru değil. Hukuka uygun ya da direkt Mayıs ayında yapılabilirdi'' derken, ''Yeni görev süresinin 3,5 sene olması da tüzüğe uymuyor." ifadelerini kullandı. Ünal Aysal, Fatih Terim'in görevden ayrılmasıyla ilgili bilinmeyenleri de ilk kez anlattı.

Aysal konuya ilişkin şunları aktardı:

"Her avantajın, bir dezavantajları vardır. Yeni hocanın artılar getireceğini söyledim. Eksileri de var. Her ağacın kurdu kendi içindedir. Bir insan %100 mükemmel olamaz. Artılarımız da var, eksilerimiz de. Fatih hoca ile anlaşamadığımız hiç bir nokta yok desem inanmayacaksınız heralde. Aramızda hiçbir sürtüşme, saygısızlık yoktu. Galatasaray'da başkan, önemli bir adamdır. Futbolcular, teknik direktörler, başkanın çizdiği yol ile yürürler. Burada bir eşitlik yoktur. Fatih hoca ile bu yüzden bir sorunumuz yoktu, olamazdı zaten."

FATİH TERİM İLE YAŞANAN AYRILIK: "İLK KEZ ANLATIYORUM"

"Yakın çevreme anlattım ama, ilk kez açıklıyorum. Tartışma nasıl çıktı peki? Bigbang gibi bir anda oldu. 2013 senesinde ben Florya'ya uğradım. Uçağı beklettim, Florya'ya uğrayacağım dedim hoca ile görüşmek için. Hocanın milli takıma gideceği yönünde duyumlar alıyordum. Başkan olarak ilgilenmezseniz görevinizi yapmıyorsunuz demektir. Hocam böyle şeyler var dedim. Milli görev, çok ısrar ediyorlar, bana ihtiyaçları var dedi. 4 maç için yardımcı olacağım, ben Galatasaraylıyım, Galatasaray'da kalacağım dedi. Hocanın yanında Demirören'i aradım. Hocamıza 4 maç için izin vereceğiz ama hoca bizde kalıyor dedim. Demirören bir şaşırdı, biz böyle anlaşmamıştık dedi. Hocamız 4 maç sizde para almadan çalışacak, size yardımcı olacak dedim. Yok o zaman, ben başkasına bakayım dedi ve telefonu kapattı. Ayrıldım oradan Bodrum'a gittim. Televizyonu bir açtım, bakmadığım bir kanalda imza töreni vardı. Herkes kravatları takmış, güle oynaya imzalar atılıyor. Fatih hoca da orada. Dökümanlar nerede diye espriler yapıyor. Kulüp başkanı olsanız, o akşam uykunuz kaçmaz mı? İşte Fatih hoca ile aramızda yaşanan sorun tam olarak bu. Bir daha da görüşmedik hocayla."