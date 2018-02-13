'Umut Cafe' Bakırköy'de

Bakırköy Belediyesi ve Kanserli Çocuklar Umut Vakfı işbirliği ile ‘Çocukluk Çağı Kanser Haftası’ münasebetiyle ihtiyaç sahibi kanserli çocuklar yararına “Umut Kafe” Bakırköy’de hizmet verecek.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen “Umut Kafe” Bakırköy Belediyesi işbirliği ile Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’nin bahçesinde ziyaretçilere el emeği ürünleri sunacak.

“Nerede Yaşam Varsa Orada Umut Vardır” sloganıyla kanserli çocukların yanında yer alan KAÇUV, “Umut Kafe” projesiyle; kanser tedavisi görmekte olan çocukların ailelerine de iş istihdamı sağlamayı amaçlıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şunları ifade etti:”KAÇUV tarafından İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi Hematoloji – Onkoloji bölümünde tedavi gören ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak için hizmet veren ‘Umut Kafe’ Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi bahçesinde hizmet verecek. Tedavi gören çocukların annelerinin evlerinde hazırladıkları yiyecekler, yine çocukların babaları tarafından satılacak.Umut Kafe adı verilen gezici mobil araçta; çay, kahve ve atıştırmalık ürünler satılıyor. Umut Kafe, 12-19 Şubat tarihleri arasında Bakırköy Belediye Tıp Merkezi’nin bahçesinde ziyaretçilerimizi bekliyoruz.”

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ayrıca 15 Şubat-Perşembe günü saat 14.30’da , İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi Hematoloji – Onkoloji Bölüm Başkanı İnci Yıldız’ın katılımıyla “Çocuklarda Kanser” konulu seminerin Bakırköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda düzenleneceğini de sözlerine ekledi.