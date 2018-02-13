  • BIST 114.822
  • Altın 161,486
  • Dolar 3,8007
  • Euro 4,6624
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
13.02.2018 10:00

'Umut Cafe' Bakırköy'de

»
'Umut Cafe' Bakırköy'de
Bakırköy Belediyesi ve Kanserli Çocuklar Umut Vakfı işbirliği ile ‘Çocukluk Çağı Kanser Haftası’ münasebetiyle  ihtiyaç sahibi kanserli çocuklar yararına “Umut Kafe” Bakırköy’de  hizmet verecek.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen “Umut Kafe” Bakırköy Belediyesi işbirliği ile Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’nin bahçesinde ziyaretçilere el emeği ürünleri sunacak.                                                                                                           

“Nerede Yaşam Varsa Orada Umut Vardır” sloganıyla kanserli çocukların yanında yer alan KAÇUV, “Umut Kafe” projesiyle; kanser tedavisi görmekte olan çocukların ailelerine de iş istihdamı sağlamayı amaçlıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şunları ifade etti:”KAÇUV tarafından  İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi Hematoloji – Onkoloji bölümünde tedavi gören ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak için hizmet veren ‘Umut Kafe’  Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi bahçesinde hizmet verecek. Tedavi gören çocukların annelerinin evlerinde hazırladıkları yiyecekler, yine çocukların babaları tarafından satılacak.Umut Kafe adı verilen  gezici mobil araçta; çay, kahve ve atıştırmalık ürünler satılıyor. Umut Kafe, 12-19 Şubat tarihleri arasında Bakırköy Belediye Tıp Merkezi’nin bahçesinde ziyaretçilerimizi bekliyoruz.”                                                                                     

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ayrıca 15 Şubat-Perşembe  günü saat 14.30’da , İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi Hematoloji – Onkoloji Bölüm Başkanı İnci Yıldız’ın katılımıyla “Çocuklarda Kanser” konulu seminerin Bakırköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maçka Parkı'nda ağaçların sökülmesine başlandı12 Şubat 2018 Pazartesi 13:04
  • Kış okullarında becerileriniz konuşacak12 Şubat 2018 Pazartesi 11:58
  • Minik tiyatrocular büyük iş çıkardı12 Şubat 2018 Pazartesi 11:33
  • İstanbul'daki dev AVM iflas etti12 Şubat 2018 Pazartesi 11:15
  • Şişli'nin ilk belediye başkanına son görev11 Şubat 2018 Pazar 17:29
  • Su kıtlığı çekecek 11 kentten biri İstanbul11 Şubat 2018 Pazar 14:01
  • Serviste karı-koca taciz ettiler! Korkunç ifadeler10 Şubat 2018 Cumartesi 16:18
  • Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü10 Şubat 2018 Cumartesi 15:18
  • Hayri İnönü'den Maçka Parkı açıklaması10 Şubat 2018 Cumartesi 14:24
  • Bu proje öğretmenleri de eğitecek09 Şubat 2018 Cuma 12:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti