Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro ihalesi iptal edilecek

Çalışmalarına 12 Ağustos 2017 tarihinden başlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu’nun ihalesi iptal edilecek.

Yapım süresi 1020 gün süreceği planlana Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu’nun ihalesini, 2.469.924.400 TL’lik teklifle Nurol-Gülermak ortaklığı kazanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı(İBB) tarafından Gülermak Ağır San. İnş. ve Taah. A.Ş. ve Nurol İnş. ve Tic. A.Ş.’ye yollanan 29 Aralık 2017 tarihli yazıda “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” projesi yedi gün içerisinde, yüklenici firmaların idareye göndereceği temsilcilerle ihalenin iptali ve sözleşmenin karşılıklı olarak feshinin yapılması rica edildi.