Ümit Özat: Tek korkum...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Sözlerine oyuncularını kutlayarak başlayan Özat, "Maçtan önce "Hiçbir rakipten çekinmiyorum". Biz çıkacağız, çata çat maçlarımızı oynayacağız. Ben bunu oyuncularıma söylüyorum. Tek korkum algı operasyonları" dedi.

4 büyük takımın büyük güçle ligi forse ettiğinin altını çizen başarılı çalıştırıcı, "Onların hakemlere ihtiyacı yok. Devre arası nahoş olaylar yaşandı. İnsanların şunu bilmesi lazım Fenerbahçe'de 5.5 sene kaptanlık yaptım. 3 şampiyonluk yaşadım. Alın terinin ne olduğunu Fenerbahçeliler de ben de iyi bilirim. Kimsenin bana gönül koymasına gerek yok. Takımın başarısı için elimden geleni yapmak zorundayım" dedi.

Özat, "Soyunma odası koridorlarına yöneticilerin girmesi hoş değil. Neden oyuncu yerde yatıyormuş? 20. dakikada bir oyuncunun yerde yatmayacağını da en iyi ben bilirim. Fenerbahçe'nin aldığı sonuç oyuncunun yerde yatmasından dolayı değil ki. Fenerbahçe'ye bundan sonraki maçlarda başarı diliyorum. Yoğun bir fikstürümüz var. O maçlara odaklandık" şeklinde konuştu.