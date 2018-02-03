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03.02.2018 15:55

Ümit Kocasakal ve Eminağaoğlu yeterli imzayı toplayabildi mi?

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Ümit Kocasakal ve Eminağaoğlu yeterli imzayı toplayabildi mi?
CHP Kurultayı’nda Kocasakal ve Eminağaoğlu sürprizi!

CHP'de 36. kurultayda aday olacaklarını açıklayan iki isim Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu delegelerden aday olmak için yeterli imzayı saat 11:00 itibariyle toplayamadıkları öğrenildi.

CHP Kurultayı’nda genel başkan adaylığı için dört isim açıklama yapmıştı. Ancak adaylardan sadece ikisi, CHP kurultayı uyarınca geçerli imzayı bulabildi. CHP’nin mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Genel Başkan adaylığı için CHP tüzüğünün öngördüğü en az 126 imzayı garanti altına almış durumdalar.

Ancak diğer iki aday adayı, İstanbul Barosu Ümit Kocasakal ve YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, delegelerden şu ana kadar yeterli imzayı toplayamadılar.

CHP’de kurultayda genel başkan adayı olabilmek için, kurultay delegelerinin yüzde 10’unun imzası gerekiyor.

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