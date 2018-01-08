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08.01.2018 11:00

Uludağ'da 5 kişi mahsur kalmıştı: Flaş gelişme!

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Uludağ'da 5 kişi mahsur kalmıştı: Flaş gelişme!
Uludağ'da Şelale bölgesinde mahsur kalan 3 kişi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN / BURSA, (DHA)- Uludağ'da doğa yürüyüşü sırasında mahsur kalan 5 kişiden 3'ü, askeri helikopterle 14 saat sonra bulundukları bölgeden kurtarıldı. Gruptaki 2 profesyonel dağcı ise yürüyerek yerleşim merkezine ulaştı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da dün oteller bölgesinden Çobankaya Bakacak bölgesine yürüyüş yapan 5 kişilik grup, Bakacak'tan patika yolu takip ederek orman içerisinden yürüyüşüne çıktı. 6 metrelik şelaleden inen grup havanın kararması üzerine yürüyüşlerine son verdi. Geldikleri yöne de tırmanamayan dağcılar durumu saat 18.00‘de jandarmaya bildirdi. Gruba telefonla ulaşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 130 kişi 5 kişiyi kurtarmak için seferber oldu.

Ekipler bölgenin ormanlık olması ve gece karanlığından dolayı grubun yanına ulaşılamayınca Eskişehir 1'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan saat 22.30 sıralarında havalanan kurtarma helikopteri, şiddetli rüzgar nedeniyle mahsur kalan grubun bulunduğu bölgeye iniş yapamadı.

Gruptaki 2 profesyonel dağcı, yürüyerek yerleşim merkezine ulaştı. Aşırı soğuk nedeniyle donmamak için yanlarında bulunan eşyaları yakarak kurtarılmayı bekleyen diğer dağcılar Hüseyin Karal, Cengiz Konuk ve Abdullah Tanerdiler ise bu sabah  saat 08.00 sıralarında tekrar havalanan askeri helikopter ile 14 saat sonra 20 dakika süren çalışman ardından bulundukları bölgeden alınarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

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