Ülkücüler, olası Afrin operasyonuna katılmak için dilekçe verdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde MHP'li oldukları belirtilen bir grup olası Afrin harekatına katılmak için başvuruda bulundu.

Aralarında kadınların da bulunduğu grup Torbalı Askerlik Şubesi'ne gelerek dilekçeleri teslim etti.

MHP Torbalı İlçe Başkanı Muhammet Oral, askerlik şubesi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada Afrin'deki harekatın kaçınılmaz hale geldiğini iddia etti.

Oral, ülkücüler olarak Türk ordusunun yanında yer almaya hazır olduklarını ve bin civarında imza topladıklarını dile getirerek, "Gerek lojistik alanda gerek cephede ordumuzla birlikte olma adına gönüllü olarak askere alınma talebinde bulunduk. Bu bir milli duruştur. Bizler bu aziz vatan uğruna şehadet şerbeti içmeye hazır kınalı kuzularız." dedi.

Şube başkanlığına dilekçe veren Demet Öncü de bir kadın olarak askere gönüllü katılmak için talepte bulunduğunu belirterek, "Bu işin cinsiyeti olmaz. Geldik askerlik şubesine, ihtiyaç anında hazırız. Kadını erkeği yok bu işin, canımız feda. Gerektiğinde Nene Hatun da oluruz Kara Fatma da oluruz" ifadelerini kullandı.