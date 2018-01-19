  • BIST 115.147
  • Altın 163,214
  • Dolar 3,8058
  • Euro 4,6547
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -4 °C
20.01.2018 02:35

Ülkücüler, olası Afrin operasyonuna katılmak için dilekçe verdi

»
Ülkücüler, olası Afrin operasyonuna katılmak için dilekçe verdi
İzmir'in Torbalı ilçesinde MHP'li oldukları belirtilen bir grup olası Afrin harekatına katılmak için başvuruda bulundu.

Aralarında kadınların da bulunduğu grup Torbalı Askerlik Şubesi'ne gelerek dilekçeleri teslim etti.

MHP Torbalı İlçe Başkanı Muhammet Oral, askerlik şubesi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada Afrin'deki harekatın kaçınılmaz hale geldiğini iddia etti.

Oral, ülkücüler olarak Türk ordusunun yanında yer almaya hazır olduklarını ve bin civarında imza topladıklarını dile getirerek, "Gerek lojistik alanda gerek cephede ordumuzla birlikte olma adına gönüllü olarak askere alınma talebinde bulunduk. Bu bir milli duruştur. Bizler bu aziz vatan uğruna şehadet şerbeti içmeye hazır kınalı kuzularız." dedi.

Şube başkanlığına dilekçe veren Demet Öncü de bir kadın olarak askere gönüllü katılmak için talepte bulunduğunu belirterek, "Bu işin cinsiyeti olmaz. Geldik askerlik şubesine, ihtiyaç anında hazırız. Kadını erkeği yok bu işin, canımız feda. Gerektiğinde Nene Hatun da oluruz Kara Fatma da oluruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülkücüler, olası Afrin operasyonuna katılmak için dilekçe verdi19 Ocak 2018 Cuma 21:03
  • Hrant Dink anmasında intihar şoku!19 Ocak 2018 Cuma 20:41
  • Hrant Dink'in öldürülmesinin 11'inci yılı: Dava hangi aşamada?19 Ocak 2018 Cuma 20:18
  • O davada karar çıktı: 23 ağırlaştırılmış müebbet, 35 müebbet19 Ocak 2018 Cuma 20:14
  • Mehmet Altan'a tahliyeye ret gerekçesi19 Ocak 2018 Cuma 19:27
  • Milli Savunma Bakanı: "Afrin operasyonu fiilen başladı"19 Ocak 2018 Cuma 18:36
  • AYM kararına rağmen bir kez daha reddedildi!19 Ocak 2018 Cuma 18:10
  • Hatay'dan Afrin'e 40 top atışı!19 Ocak 2018 Cuma 18:03
  • Akit yazarından skandal 'ped reklamları' çıkışı19 Ocak 2018 Cuma 17:07
  • O hastane önünde "115 hamile çocuk" protestosu19 Ocak 2018 Cuma 16:47
    • FOTO GALERİ
    • Nursel'in kızı modellere taş çıkarıyor
    • Gördüğümüz sahnelerin şaşırtan gerçek hali
    • Kimse 20 yaşında olduğuna inanmıyordu ama şimdi...
    VİDEO GALERİ
    • Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı uyardı!
    • Sağlık Müdürlüğü önünde 'hamile çocuklar' protestosu
    • 'Çocuk anne' skandalına göz yuman Vali Şahin'den açıklama
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti