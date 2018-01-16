  • BIST 112.159
  • Altın 163,706
  • Dolar 3,7964
  • Euro 4,6593
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
16.01.2018 04:00

Ülkü Ocaklarından Necati Doğru protestosu

»
Ülkü Ocaklarından Necati Doğru protestosu
Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, yazısında Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle Sözcü Gazetesi Yazarı Necati Doğru'yu gazete binası önünde protesto etti.

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyesi yaklaşık 100 kişilik grup, saat 22.30'da, Sözcü Gazetesi'nin Küçükçekmece Halkalı'daki binasın önünde toplandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle gazetenin yazarlarından Necati Doğru'yu protesto eden grup, slogan atarak gazete binası önüne siyah çelenk bıraktı.
Bu sırada, çevik kuvvet polisleri gazete binasının bulunduğu sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Eylem sırasında, TOMA ve zırhlı araçlar hazır bekletildi.

Grup adına, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından grup, sloganlar atarak gazete binası önünden ayrıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hedef gösterilen Canan Kaftancıoğlu'ndan yanıt15 Ocak 2018 Pazartesi 18:20
  • CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması15 Ocak 2018 Pazartesi 18:16
  • "Tahliye edilmeleri beni üzse de Altan ve Alpay tahliye edilmeli"15 Ocak 2018 Pazartesi 17:35
  • CHP’den OHAL’de Yeter Forumu sonuç bildirgesi15 Ocak 2018 Pazartesi 17:18
  • Yıldırım: ABD bu yanlıştan vazgeçmeli15 Ocak 2018 Pazartesi 16:39
  • Bandırma'da CHP'lilerden AKP'ye hastane çağrısı15 Ocak 2018 Pazartesi 15:40
  • Rektör İbiş'ten CHP'li vekilin tweetine erişim yasağı15 Ocak 2018 Pazartesi 15:07
  • "Yaşamak için temiz hava solumak istiyoruz!"15 Ocak 2018 Pazartesi 14:54
  • Erdoğan'dan şok sözler: Kıçı kirli bazıları bize tehdit sallıyor15 Ocak 2018 Pazartesi 14:36
  • CHP'den hükümete: Dikkatli olunmalı, başka hesaplar var15 Ocak 2018 Pazartesi 13:33
    • FOTO GALERİ
    • Sevenlerini yasa boğan Dolores O’Riordan’un hikayesi
    • İlk konserinde rekor kırdı!
    • 'Çocuklarıma şeker yediriyor, sürekli televizyon izletiyor'
    VİDEO GALERİ
    • Gazeteci Baki Avcı için Sözcü Gazetesi'nde tören düzenlendi
    • 'Judocu Dayı' sosyal medyayı salladı!
    • İşçi servisi park halindeki kamyona çarptı: 12 yaralı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti