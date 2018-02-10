Ülker'le ilgili o iddia doğru çıktı!

Yıldız Holding'in, bankalardan kredi yapılandırması talep ettiği iddiaları doğru çıktı.

Türkiye'nin dünya ölçeğindeki şirketlerinden Yıldız Holding'n, bankalardan kredi yapılandırması talep ettiği iddiaları doğru çıktı. Aydınlık'tan Recep Erçin'in haberine göre belgeye göre Yıldız Holding 29 Ocak 2018'de Türkye'nin önde gelen on bankasına hitaben bir davet mektubu yolladı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Al Ülker ve Yıldız Holding Mal İşler Başkanı Mustafa Tercan imzalı davet mektubuna göre 6 Şubat 2018'de saat 10.00'da holding merkezinde yapılacak toplantıya katılacak isimlerin bir gün önceden Mustafa Tercan'a bildirilmesi aralarında belirleyecekleri bir adlandırma ile "konsorsyum, sendikasyon, ortan finansman" şeklinde yen bir kredilendrme talep edildi.

EN BÜYÜK YAPILANDIRMA TUTARI

Mektupta yer alan bilgilere göre yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan kredi yapılandırması yılan hikayesine dönen OTAŞ'ın 4.75 milyar dolarlık yapılandırmasından da fazla. Söz konusu tutar şimdiden Türk bankacılık tarihinin en büyük kredi yapılandırması olmaya aday. Yıldız Holding'in yapılandırma talep ettiği kredi tutarında en büyük paylar ise mektupta da ilk iki sırada yer alan Yapı Kredi ve Akbank'a ait.

ÜLKER NE DEMİŞTİ?

Konuyu ilk kez Cuma günü Bloomberg News'in geçtiği Kerim Karakaya imzalı haberle kamuoyunun gündemine oturmuştu. Haberle ilgili aynı gün şirketten kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Ülker Bisküvi A.Ş. ve iştiraklerinin Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanmış 2017 12 aylık sonuçlarına göre Türkye bazlı üretim, satış ve ihracat rakamları rekor büyümeye ulaşmıştır. Ülker Bisküvi A.Ş.'nn net Satışları 2016 yılına oranla yüzde 14 artarken net kârı bir önceki yıla oranla yüzde 39 artmıştır. Şirketimizin kuvvetli bir mal yapısı olup borçluluk oranları uluslararası standartlara oranla düşük düzeydedir.