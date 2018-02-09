Ülker iflas mı ediyor?

Daha önce hisselerinin bir bölümünü İngiltere merkezli Pladis Foods Limited'e satan ve 'Türkiye'den kaçıyor' haberleriyle gündeme gelen Ülker'in bankalarla borçlara ilişkin görüşmeler yürüttüğü ve iflas seçeneğini gündeme getirdiği ileri sürüldü.

Ülker'den konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

AKP iktidarı döneminde önemli oranda zenginleşen Ülker, "Türkiye'den kaçıyor" haberlerinin ardından şimdi de "iflas" iddialarıyla gündemde.

Yatırımlarını yurtdışına çıkardığı ileri sürülen Ülker'in (Yıldız Holding), bankalarla bir süredir görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenilirken, görüşmelerin "iflas" tehdidiyle ilerlediği belirtiliyor.

Patron Murat Ülker'in bankalardan borçlarının 3 yıl süreyle ertelenmesini istediği, ödemenin de sonraki 6 yıla yayılarak yapılmasını istediği ifade ediliyor.

Bankaların bu teklifini kabul etmemesi durumunda Ülker'in iflas açıklayabileceği ileri sürülüyor.

ÜLKER'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili şirketten KAP'a ilk açıklama yapıldı.

Ülker Bisküvi'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ülker Bisküvi AŞ ve iştiraklerinin Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanmış 2017 12 aylık sonuçlarına göre Türkiye bazlı üretim, satış ve ihracat rakamları rekor büyümeye ulaşmıştır. Ülker Bisküvi AŞ'nin Net Satışları 2016 yılına oranla yüzde 14 artarken net kârı bir önceki yıla oranla yüzde 39 artmıştır. Şirketimizin kuvvetli bir mali yapısı olup borçluluk oranları uluslararası standartlara oranla düşük düzeydedir. Bu ilk değerlendirmelere göre Ülker Bisküvi AŞ'nin 2017 yıl sonu konsolide mali performansının piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz."