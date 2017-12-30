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31.12.2017 01:45

Ukrayna'da rehin alınan 11 kişinin tamamı kurtarıldı

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Ukrayna'da rehin alınan 11 kişinin tamamı kurtarıldı
Ukrayna'nın Harkov şehrinde, üzerinde patlayıcı olduğunu söyleyen bir kişi, bir posta ofisinde 11 kişiyi rehin aldı. Rehinelerin tamamının kurtarıldığı öğrenildi.

Sputnik-  Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, yaptığı açıklamada tüm rehinelerin kurtarıldığını, saldırganın ise tutuklandığını söyledi. Poroşenko, Ukrayna Polisine de çabaları için takdirlerini iletti.

​Bir süre önce, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Poroşenko'yu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu beş rehinenin serbest bırakıldığı, diğer rehinelerin ise postanede tutulmaya devam edildiği konusunda bilgilendirmişti.

Basında çıkan haberlere göre, olayın polise intikal etmesi bir polis memurunun eşi olan postane çalışanının telefonu üzerine gerçekleşti. Postaneye bir kişinin soygun amacıyla girdiği bilgisini alan polisler harekete geçti.

Saldırganın saldırıyı hangi sebeple gerçekleştirdiği ya da herhangi bir uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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