Medya şehidimiz gazeteci yazar ağabeyim Uğur Mumcu'yu 1993’de, Emniyet Müdürü Şehidimiz Gaffar Okkan'ı 2001’de alçakça suikastlar sonucunda ve annem Nahide Uğuroğlu'nu 2000’de kaybettim.

Her 24 Ocak büyük bir acı düşer yüreğime. Kahraman polis müdürü Gaffar Okkan Diyarbakır’da halkın sevgilisi olmuştu ama alçak PKK’nın kahpe saldırısı ile şehit düştü. Mekanı Cennet ruhu şad olsun.

Annemin, o sıcak yüreği, o sevgi dolu bakışları, iki ayrı kez kanser denilen ölümcül hastalığı yenerek hayata tutunuşu unutulur mu?

Cennet annelerin ayaklarının altındadır anneciğim ruhun şad olsun.

Merhum babam Ankara'nın Bab'ı Ali'si olarak bilinen Rüzgârlı Sokak'ta ölünceye kadar uzun yıllar gazetecilik yaptı. O yılları yaşayan gazeteciler, "Faik Baba" derlerdi.

Emekli olunca günde 50 binden fazla satan ulusal Yeni Tanin Gazetesine küçük ortak oldu. Ben de 1969'da onun yanında gazeteciliğe çıraklıktan başladım.

Rüzgarlı Sokaktaki Uçar Han’da yan oda komşumuz ve bende emekleri olan Yeni Ortam gazetesinin yazarları merhum Mustafa Ekmekçi ve Uğur Mumcu'yu da saygı ile yâd ediyorum.

Ben meslektaşlarımı ve fikir insanlarını severim.

Ama bilirim ki bazıları kalemlerini kiralar, satar hatta yalan yazar, yalan söyler. Onlara hiç değer vermem.

Ama o gazeteci yazar var ki kısa yaşamında öyle yazılar yazdı, öyle uyarılar yaptı ki.

KEŞKE UĞUR MUMCU’YU DİNLESEYDİNİZ

Faili meçhul menfur bir saldırıya kurban giden gazeteci yazar Uğur Mumcu 1993 yılında, "Tarikatlara ve cemaatlere alınan genç çocuklar, 30 yıl sonra General vs. olacaklar ve Cumhuriyete karşı ayaklanacaklar" diye yazmıştı.

25 sene önceki bu öngörü merhum meslektaşım ve Deneme Lisesinden ağabeyim Uğur Mumcu'yu haklı çıkardı.

İstihbarat örgütlerimiz bile bu öngörüye sahip değilken araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun bu sözleri hiçbir iktidar tarafından dikkate alınmadı.

FETÖ adlı Fethullah Gülen terör örgütünün 1980'li yıllardan bu yana gerek polis, gerek asker, gerek siyaset, gerek bürokrasi, gerek medya ve gerekse iş dünyasında nasıl örgütlendiği ve amacının Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak olduğu 15 Temmuz darbesi ile ortaya çıktı.

Mekânın cennet, ruhun şad olsun usta gazeteci merhum Uğur Mumcu.

UĞUR MUMCU’YU DİNLEMEDİNİZ AMA…

Ey siyasetçiler madem Uğur Mumcu'yu dinlemediniz, uyarısını dikkate almadınız ama 5 Ağustos 2016’da yayınlanan, "Terörist Gülen ile müttefik Amerika" başlıklı şu yazdıklarımı dikkate aldınız mı?

“Bu Amerika dünyada terör olaylarını başlatan, terörist guruplara destek veren bir ülkedir.

Türkiye PKK terör örgütünün uzantısı PYD adlı terör örgütünün ipliğini pazara çıkarır ama işbirlikçisi Amerika, "Hayır bizim müttefikimiz" der.

Bu Amerika Türkiye'nin değil terör örgütlerinin müttefikidir.

Değil 85 kutu, 8 bin 500 kutu belge de göndersek Amerika vermez, veremez.

Çünkü ortak yürüttükleri casusluk faaliyetlerinin ortaya çıkacağından korkar.”

Amerika 2016’dan bu yana 4 bin 500 TIR silah ve zırhlı araçlarla PYD/YPG’yi müttefik kabul edip ordu haline getirirken 2 yıl neden beklediniz?

Neden o günlerde yılanın başı küçükken PKK uzantısı bu terör örgütünün tepesine binmediniz?

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri bugün tüm terör örgütlerini kararlı bir şekilde yok edecektir.

Yeter ki Türkiye bugün olduğu gibi yarın da tek yumruk tek yürek ordumuzun arkasında kararlılıkla dursun.