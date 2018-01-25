Uğur Mumcu ‘faili meçhul’ değil

Uğur Mumcu Ocak 1993'te 51 yaşındayken bombalı saldırı

sonucu parçalanarak öldürüldü. Yaşasaydı 76 yaşında olacaktı.

Cinayetten hemen sonra dönemin Başbakanı ve İçişleri Bakanı cinayeti

çözmenin ve faillerin yakalanmasının “Devletin namus borcu” olduğunu söyledi. Ama aynı devlet yetkilileri çeşitli biçimlerde Mumcu’nun devlet tarafından öldürüldüğünü ikrar ettiler. Bu ifadeler kayıtlarada geçti.

Yani Mumcunun katillerinin izleri devletin ‘derin’ dehlizlerinde kayboldu.

‘Umut Davası’ diye başladılar.

Aradan 25 yıl geçti cinayetin aydınlanma umudu ise artık kalmadı.

Tetikçisi olarak aran şüpheliler günümüzde itibarlı durumuna geldi.

Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy

cinayetlerini konu alan UMUT (Uğur Mumcu Uzun Takip) davası sanıklarından Selahaddin Eş Çakırgil, Tevhid- Selam Kudüs Ordusu örgütünde ‘özel görevli olmak, sevk ve yönetiminde bulunmak’la suçlanan Çakırgil, 2015 yılında Star gazetesine yazarı yapıldı.

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında yurt dışına çıkıp, 35 yıl sonra dönen

Selahaddin Eş Çakırgil, daha önce Vakit gazetesinde yazmıştı.

Bu gün AKP rejimini destekleyen önemli yazarlar arasında gösteriliyor.

Mumcu faili meçhuller zincirinin önemli bir halkası.

Sabahattin Ali, Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Kemal Türkler, Musa Anter,

Muammer Ersoy, Turan Dursun, Bedrettin Cömert, Cevat Yurdakul,

Dogan Öz, Necip Hablemitoğlu, Hrant Dink en son Tahir Elçi ve

binlerce faili meçhul cinayatte olduğu gibi.

Muktedirler değişede bu ceberut sistemin “fıtratında” bulunan cinayet

işleme, katliamcı, zihniyeti yerli yerinde duruyor.

UGUR MUMCU SAMİMİ BİR İNSANDI

Mumcu toplumsal süreçleri ta içinden izleyen, fikirlerini yalın ve samimi biçimde toplumla paylaşan bir düşünce adamıydı. Yazma serüveni Yön, Türk Solu, Devrim, Ant, gibi dergiler ile öğrencilik yıllarında başladı. 1968-69-70 yıllarında Akşam, Milliyet, Cumhuriyet gazetelerinde zaman zaman çeşitli konularda inceleme yazıları ile devam etti. Köşe yazarlığına 1974 yılında haftalık Yeni Ortam dergisinde daha sonrada Anka Ajansından sürdürdü. 1975 yılından itibaren kısa bir kesinti hariç hep Cumhuriyet Gazetesinde yazdı. Mumcu muhabirlikten gelen bir gazeteci değildi.

O daha çok araştırma, inceleme ve yorumcu özeliğiyle düşünce üreten

bir araştırmacı- yazar ve toplum adamı oldu.

Onu tanıyan herkes bilir. Mütevazı, sade, ilkeli bir yaşamı benisemişti.

Güzel konuşurdu. Gümbür gümbür, ajitasyonla karışık akıcı, ikna edici bir üslubu vardı. Mumcu ile birçok konuda bakış açım aynı değildi, düşüncelerine katılırsınız, katılmazsınız samimi bir insandı ve o samimiyet herkese geçerdi. Bu kadar sevilmesi, kitaplarının hala okunması tesadüf değil.

Onun ‘bilgi sahibi olmadan fikirsahibi olunmaz’ sözü hala akıllarda.

Toplumu saran şiddet sarmalına, terörizmin her türüne karşıydı.

Siyasi bakımdan karşıtlarının da özgürlüğünü güçlü biçimde savunurdu.

En başından beri Türkiye’nin önünü tıkayan ‘Kürt Sorununa’ adıyla vurgu yapanların başındaydı. Resmi ideolojinin ‘kart kurt’ demogojisini kameraların önünde ilk deşifre edenlerden biriydi.Kürt sorununun AGİK, Paris Şartı, insan hakları çerçevesinde barışçı çözümü her platformda dile getirdi. Devletten ve PKK’dan kaynaklı şiddete, terörün her türüne karşı çıktı.

O EĞEMENLER İÇİN ‘SAKINCALI PİYADE’

Doğan Avcıoğlu’nda Yön çizgisinin etkileri ‘Sol Kemalist’ diyebileceğimiz bir politik hattı vardı. Sol -sosyaldemokrat anlayışa yakındı.

Milli mücadenin anti- emperyalist kazanımlarına coşkuyla sahip çıkardı.

Irkçılıktan uzak, ulusal ve demokratik bir çerçeveden bakardı.

Emekten yana sol ve anti-faşist duyarlılığını her adımda ifade etti.

Devrimci gençlik hareketlerine ve onların yiğit öncülerine yakınlık duydu.

Sosyalist çevre ve kişilerle dostluk ilişkisi vardı onlara saygılıydı.

Behice Boran, M.Ali Aybar, Musa Anter, Deniz Gezmiş’in konuşulduğu bir

sohbette bu düşüncelerine bizzat tanıklık ettim.

Uğur Mumcuyla birçok temel konuda farklı düşünmeme rağmen

ona olan saygım hiç azalmadı.

Her dönemde ağır mağduriyetler yaşadı.

12 Mart ve 12 Eylül askeri darbelerine şiddetle karşı çıktı.

Hayatı boyunca darbelerle gelen ırkçı, miliyetçi, vatan- millet- bayrak demogojilerini bıkmadan bazen tiye alarak eleştirdi. O darbeciler için “Sakıncalı Piyadeydi”.

Kim yaparsa yapsın yolsuzlukların üzerine gitti, onları tüm ayrıntısıyla araştırdı deşifre etti. Hep çoğulculuğu, evrensel demokrasiyi, insan haklarını, adaleti savundu.

Usta bir polemikçiydi. Bu konuda medyadaki karşıtlarına çoğu kere üstünlük sağlardı buna rağmen onlarla medeni ilişkilerini sürdürdü.

UĞUR MUMCU ÖNCELİKLE BİR DEMOKRATTI…

Uğur Mumcu yaşasaydı çizgisi nasıl olurdu?

Bu sorunun yanıtı çok önemli.

Çünki bu gün altı boş “muhalif” gözüken bazı tuzu kuru milliyetçi “yazarlar” kendilerini bir anlamda Uğur Mumcuyla özdeştiriyor hata kendilerini onun yerine koyuyorlar. Hayatında hiç sol ile sosyaldemokrasi ile yakın olmamış, şövenizme varan milliyetçilik kulvarında kalem oynatan bu baylar bağlamından, somut koşullardan kopartıp Aristo mantığıyla dayattıkları bir “Atatürkçülük” ile rejimin dişine göre ve istediği tür “muhalif” olmaya toplumu mahkum etmek isitiyorlar.

Mumcunun söyleyip yazdıklarının özetine bile bakmak gerçeği gösterir.

"Biz siyaset bakımından karşıtlarımıza özgürlük tanımazsak birer gizli faşistiz demektir." "Bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Susanlar da bu insanlık suçlarına katılmış olur."

"Bu masum insanlar Yahudi de olur, Arap da, Hristiyan da.” Ölenlerde ırk, din ayrımı yapılmaz. Ölen insandır."

Yazdıklarını, konuştuklarını bir bütün olarak incelediğimizde, eşi Güldal hanım’a, artık birer yetişkin olan çocukları Özgür ve Özge Mumcu’nun yazdıklarına baktığımızda bir öngörüde bulunabiliriz.

Bu gün Türkiye’de tarihinin tanıdığı en zorba dönemlerden birisi yaşanıyor.

İçerde kural tanımaz biçimde otoriter, dışarda kanlı maceralara yönelen bir tek adam rejimiyle karşı karşıyayayız.

Mumcu , AKP rejiminin neoliberal, vahşi kapitalist, savaşçı, maceracı politikalarına karşı kararlı bir muhalif olurdu.

Çağdaş değerlerden, devletin demokratikleşmesinden yana tutumunu sürdürürdü. Zorbalığa, gazetecilerin, duyarlı insanların keyfi tutuklamalarına, basın ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılmasına şiddetle karşı çıkardı.

Toplumun ortak değerlerini sülük gibi emen, geçmişle kıyaslanmayacak kadar katlanarak artan yolsuzlukların en sıkı takipçisi olurdu.

Ülkenin birliğini savunur, Kürt sorununun barış ve uzlaşmayla çözümünü

destekler, PKK’nın silah bırakmasını, şiddetin kanın durdurulmasını isterdi.

Kürt sorununu inkar eden, halkların eşitliğine ve kardeşliğine inanmayan, demokratikleşmeye dudak büken, iç savaş histerisine tutulanlarla, Atatürk

istismarcılığı yapan ırkçı, milliyetçi çevrelerle, nasyonalistlerle,

savaş severlerle aynı çizgide olmazdı. Ve muhtemelen bu gün hapiste olurdu. Özetle, Uğur Mumcu eğer yaşasaydı militant bir demokrat olurdu…