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17.01.2018 12:50

Uğur Mumcu Anıtı kaidesindeki yerini aldı

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Uğur Mumcu Anıtı kaidesindeki yerini aldı
Uğur Mumcu'nun Anıtı, “Uğur Mumcu Parkı” olarak adı değiştirilecek Çankaya Park’taki kaidesine yerleştirildi. Anıtın açılışı, Mumcu’nun katledilişinin 25. yılında 24 Ocak 2018 tarihinde Uğur Mumcu Parkı ile birlikte yapılacak.

Çankaya Belediyesi, 1993 yılında Ankara Karlı Sokak’taki evinin önünde arabasına yerleştirilen bomba ile katledilen cesur gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun adını ölümsüzleştirmek için hazırlıklarını tamamlıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in aylar öncesinden “Atatürk’e ve Atatürkçü aydınlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu uğurda hayatını kaybetmiş aydınlarımızın en başında da Uğur Mumcu geliyor” ifadeleriyle müjdesini verdiği Uğur Mumcu Parkı, 24 Ocak’ta açılıyor.

 

Çankaya’nın en büyük parklarından olan ve Pony Parkı, biyolojik göleti, kafeteryaları ve yeşil dokusuyla dikkat çeken Çankaya Park, 24 Ocak’tan itibaren Uğur Mumcu adıyla halka hizmet verecek.

 

3 BUÇUK METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Parkın girişinde vatandaşları karşılayacak Uğur Mumcu Anıtı kaidesine yerleştirildi. Heykeltıraş Aslan Başpınar tarafından üç aylık çalışmanın ardından tamamlanan anıtın kaidesine yerleştirilmesine belediye işçileri de destek verdi. 3 metre 40 santim yüksekliğindeki anıt heykel 200 kilo ağırlığında. Ön tarafında bulunan “Uğurlar Olsun” ifadesiyle de dikkat çeken anıtta Uğur Mumcu sağ ve sol yanında ellerinden tuttuğu bir kız ve bir erkek çocuk ile betimlenmiş.

 

AÇILIŞ 24 OCAK’TA

Çukurambar semtinde Öğretmenler Caddesi üzerindeki bulunan 60 bin metrekarelik parka Uğur Mumcu adının verilmesi ve anıt heykelin açılışı 24 Ocak’ta düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.  

 

 

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