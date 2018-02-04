Uğur Dündar’dan ilginç CHP açıklaması!

Uğur Dündar, CHP hakkında bir tweet atarak "Olağanüstü Kurultay yakındır” ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar, CHP’nin 36. Olağan Kurultay’ın başlamasıyla gerçekleştirilen Genel Başkanlık seçimleri ardından dikkat çeken bir tweet attı.

Dündar, paylaşımında “CHP’de taşıyıcı kolonları ve ana gövdeyi oluşturan, kuruluş felsefesine ve Atatürk değerlerine gönülden bağlı kesim, partide kimlik değişimi anlamına gelen YCHP projesini asla kabul etmeyecek ve bugünden itibaren büyük mücadeleyi başlatacaktır. Olağanüstü Kurultay yakındır” ifadelerini kullandı.

İşte Uğur Dündar’ın o paylaşımı…