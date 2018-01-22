  • BIST 117.235
  • Altın 161,963
  • Dolar 3,7754
  • Euro 4,6252
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
22.01.2018 20:15

Ufak Tefek Cinayetler'den RTÜK açıklaması

»
Ufak Tefek Cinayetler'den RTÜK açıklaması
Ay Yapım bir açıklama yaparak dizinin yayından kaldırılacağı iddiasını yalanladı.

RTÜK'e dizide evlilik dışı ilişkilerin Türk aile yapısına aykırı olduğu yönünde şikayetlerde bulunulduğu, şikayetlerin devam etmesi halinde ise dizinin yayının durdurulabileceği iddiası bugün sosyal medyaya damga vuran haberler arasında yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Ufak Tefek Cinayetler'in RTÜK'le yaşadığı sorun sosyal medyada tartışma konusu olurken, dizide Merve karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, çıkan haberleri net bir dille yalanladı.

Ay Yapım tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

20180122164806_bade-iscil-ic.jpg

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lösemi hastası Cansu'nun Galatasaray hayali19 Ocak 2018 Cuma 12:16
  • 10 haftadır devreden Süper Loto çekilişi gerçekleşti18 Ocak 2018 Perşembe 21:23
  • O ilde yoğun kar yağışı sebebiyle okullar tatil!18 Ocak 2018 Perşembe 20:26
  • Süper Loto'da ikramiyede hedef 35 milyon18 Ocak 2018 Perşembe 18:06
  • Toplu ulaşımda turnike sistemi tarihe karışıyor18 Ocak 2018 Perşembe 17:55
  • Harry Potter: Hogwarts Gizemi oyunundan ilk görüntüler geldi18 Ocak 2018 Perşembe 17:17
  • 'Kadından kahveci olmaz' dediler, tepkileri azmiyle yendi18 Ocak 2018 Perşembe 09:36
  • 17 Ocak Şans Topu sonuçları açıklandı17 Ocak 2018 Çarşamba 22:24
  • 250 dolardan açık arttırmaya çıkardılar: 1,1 milyon dolara satıldı!17 Ocak 2018 Çarşamba 21:19
  • THY uygulamasından bilet alana indirim fırsatı17 Ocak 2018 Çarşamba 20:34
    • FOTO GALERİ
    • Suudi Arabistan vatandaşı robot Sophia, Türkiye'ye geliyor
    • CHP'liler Kamer Genç'i mezarı başında andı
    • En çok bu yöntem kullanılıyor ama...
    VİDEO GALERİ
    • Kilis - Azez Burseya Dağı'nda çatışma anı böyle görüntülendi
    • Afrin'de operasyona giden askerden çarpıcı sözler...
    • PYD'nin silah ve mühimmat deposu böyle imha edildi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti