Ufak Tefek Cinayetler'den RTÜK açıklaması

Ay Yapım bir açıklama yaparak dizinin yayından kaldırılacağı iddiasını yalanladı.

RTÜK'e dizide evlilik dışı ilişkilerin Türk aile yapısına aykırı olduğu yönünde şikayetlerde bulunulduğu, şikayetlerin devam etmesi halinde ise dizinin yayının durdurulabileceği iddiası bugün sosyal medyaya damga vuran haberler arasında yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Ufak Tefek Cinayetler'in RTÜK'le yaşadığı sorun sosyal medyada tartışma konusu olurken, dizide Merve karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, çıkan haberleri net bir dille yalanladı.

Ay Yapım tarafından yapılan açıklama ise şöyle: