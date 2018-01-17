UEFA’dan ‘Come to Beşiktaş’ paylaşımı

Beşiktaş'ın dün, Mevlana'nın sözleri ile tanıttığı kampanyası UEFA'nın Twitter hesabından paylaşıldı. Tweette, "Beşiktaş'tan harika mesaj" ifadesi kullanıldıç

Beşiktaş’ın “Come to Beşiktaş” kampanyası, UEFA’nın Twitter hesabından paylaşıldı.

Beşiktaş, dün “Come to Beşiktaş” kampanyasının tanıtımını yapmıştı. Kampanyada, Mevlana’nın olduğu belirtilen “Gel, gel yine gel. Ne olursan ol yine gel” sözleri kullanılmıştı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Din, dil ve ırk gözetmeksizin bu kampanyayla herkese kollarımızı açtığımızı gösterdik. Bunu yaparken de Mevlana Celaleddin Rumi’nin sözleri bize ışık tuttu. ‘Gel, gel yine gel. Ne olursan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir, 100 kere de tövbe bozsan yine gel’ diyerek hazırladık bu kampanyayı” demişti.

UEFA’nın Twitter hesabından Üniversiteli Beşiktaşlılar’ın (UNIBJK) tweeti,” Beşiktaş’tan harika mesaj, #EşitOyun #ComeToBeşiktaş” ifadeleriyle paylaşıldı.